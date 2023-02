Cannabis-Unternehmen nutzt Blockchain-basierte Lösung zur Zertifizierung seiner Pflanzen

• Mendocino Clone Company nutzt Blockchain-basierte Lösung von EMTRI und Global Compliance Applications• Blockchain-Technologie ermöglicht Zertifizierung der Authentizität, Genetik und Charge jeder Pflanze• Züchter- und Vertriebsmitglieder erhalten zur Belohnung EMT-Token

Wie Global Compliance Applications Corp. (GCAC) und EMTRI kürzlich verkündeten, hat Mendocino Clone Company (MCC), ein Anbieter von hochwertigen Cannabis-Pflanzen aus Kalifornien, die Blockchain-basierte Lösung von EMTRI und Technologiepartner Global Compliance Applications zur Zertifizierung der Authentizität, Genetik und Charge jeder seiner Mutterpflanzen und Klone für die Saison 2023 und darüber hinaus implementiert.

Bei EMTRI handelt es sich, wie es auf der Webseite des Blockchain-Projekts heißt, um "ein vollständiges Ökosystem, das geschaffen wurde, um bessere Ergebnisse in der gesamten Cannabis-Lieferkette zu erzielen." GCAC beschäftigt sich mit der "Konzeption und Entwicklung innovativer Blockchain-Technologien und maschineller Lernlösungen zur Verbesserung realer Unternehmen." Die führende Lösung von GCAC ist, wie das Unternehmen auf seiner Webseite schreibt, Efixii, "eine Ethereum-Layer-2-Blockchain und EVM-Programmierfunktionalität, die anderen Layer-2-Lösungen wie Polygon ebenbürtig ist." Das Unternehmen ermögliche es, "jeden Teilnehmer von Produktherstellern, Distributoren, Herstellern und Einzelhändlern schnell über eine Reihe von Wertschöpfungsketten-dApps" zu verbinden, "die eine Datenkonnektivität ermöglichen, um bessere Verbrauchererlebnisse und Verkäufe zu fördern."

Jede Pflanze erhält ihren eigenen einzigartigen Identitätsblock

Laut Pressemitteilung wird durch die Implementierung der Blockchain-basierten Lösung von EMTRI und GCAC jeder Mutterpflanze und ihren Jungpflanzen bei der Mendocino Clone Company, die MCC als Klone bezeichnet, ein Chargenzertifikat gegeben - ein selbst generierter Smart Contract, der auf jede Kloncharge gesetzt wird - und jede Jungpflanze wird mit ihrem eigenen einzigartigen Identitätsblock, der von der Gärtnerei erstellt und mit der Blockchain verknüpft wird, versehen.

Das ermögliche es der Gärtnerei, "die Anfangsstadien der Reise einer Cannabispflanze zu einem Premiumprodukt für Verbraucher zu dokumentieren". Durch die Zertifizierung sollen Kunden die Authentizität ihrer Klone und ihrer genetischen Abstammung einfach überprüfen können, was Anbauern und Züchtern, die auf die Qualität und Genetik ihrer Klone setzen, wertvolle Sicherheit biete, Cannabis von höchster Qualität zu produzieren.

"Bei der Mendocino Clone Company suchen wir immer nach Wegen zur Innovation und Verbesserung der Qualität unserer Produkte", wird MCC-CEO Jed Davis in der Pressemitteilung zitiert. "Wir glauben, dass wir unseren Kunden durch den Beitritt zur dezentralen EMTRI-Community ein zusätzliches Maß an Transparenz und Vertrauen bieten können."

EMT-Token als Belohnung

Darüber hinaus qualifizieren sich lizenzierte Züchter, die Cannabisklone von MCC kaufen, wie es in der Pressemitteilung heißt, "automatisch für die Freischaltung von EMTRI-Token-Belohnungen". Die EMTRI-Blockchain-App gibt laut EMTRI neue EMT-Belohnungstoken an die Züchter- und Vertriebsmitglieder aus, wenn ihr "sicheres" Cannabis verkauft werde. Die Mitglieder können die Token dann in das Ethereum-Mainnet exportieren, wo sie auf Uniswap gegen USDC eingetauscht werden können, wodurch ein passives Einkommen innerhalb der globalen DeFi-Systeme generiert werden könne.

"Wir freuen uns, an der Spitze der Cannabisindustrie zu stehen und die ersten in den Vereinigten Staaten zu werden, die diese Spitzentechnologie auf diese Weise übernehmen", erklärte Scott Zarnes, Mitbegründer von EMTRI. "Wir glauben, dass es das Potenzial hat, die Arbeitsweise der Branche zu revolutionieren, und wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle einzunehmen."

Die Mendocino Clone Company ist laut eigenen Angaben bestrebt, ihren Kunden Klone, Jungpflanzen und Samen von höchster Qualität anzubieten. Mit der Einführung der Blockchain-Technologie und dem Beitritt zur dezentralisierten Gemeinschaft von EMTRI werde nun das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen gefördert.

