Bullish für Bitcoin: China senkt Zinsen und macht Liquidität frei!

Derzeit herrscht im Bitcoin-Chart untypisch wenig Bewegung. Obwohl Bitcoin bereits zuvor seinen Abwärtstrend brechen konnte und einen neuen Aufwärtstrend etabliert hat, scheint der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung ganz offensichtlich festgefahren zu sein. Wie es aussieht, fehlen trotz positiver technischer Signale derzeit die fundamentalen Kurstreiber. Doch genau diese könnten jetzt seitens der Zentralbanken kommen. Denn die Fed hält heute ihre Sitzung zum Zinsentscheid. Gleichzeitig hat die chinesische Zentralbank ihre Zinsen bereits gesenkt und macht den Weg frei für eine Liquiditätswelle.

(Bei Bitcoin herrscht in den letzten Tagen wenig Bewegung – Quelle: Tradingview.com)

Welche Auswirkungen hat der chinesische Zentralbankbeschluss?

Ähnlich wie die Fed hatte heute auch die Peoples Bank of China (PBoC) eine bedeutende Sitzung. Dabei setzten die chinesischen Notenbanker eine Reihe von Beschlüssen um, die sich äußerst positiv auf den Kryptomarkt auswirken könnten. Einerseits wurde der Zinssatz für siebentägige Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repos) um insgesamt 10 Basispunkte von 1,5 Prozent auf nunmehr 1,4 Prozent gesenkt. Diese Zinssenkung tritt direkt ab dem 8. Mai in Kraft und soll Kreditkosten senken, wodurch Investitionen steigen und wodurch an den Finanzmärkten Liquidität gesichert wird. Doch noch interessanter könnte eine andere Maßnahme der Peoples Bank of China für den Kryptomarkt sein.

CHINA JUST ANNOUNCED MASSIVE RATE CUTS AND A $138.5 BILLION LIQUIDITY INJECTION



THIS LIQUIDITY WILL FLOW INTO #BITCOIN pic.twitter.com/HHzaYtnISl — Vivek (@Vivek4real_) May 7, 2025

Neben der Zinssenkung hat die chinesische Zentralbank auch die Mindestreserveanforderung für chinesische Banken um insgesamt 50 Basispunkte (0,5 Prozent) gesenkt. Diese Maßnahme gilt ab dem 15. Mai und obwohl sie relativ unspektakulär klingt, könnten ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt und Bitcoin dramatisch sein. In Summe macht diese Änderung der Mindestreserveanforderung nämlich 137,5 Mrd. US-Dollar aus, wie der bekannte Krypto-Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines, Vivek heute auf X (ehemals Twitter) postete.

Dabei stellt er zudem die Vermutung auf, dass ein großer Teil dieser freien Liquidität in Bitcoin fließen könnte. Da Bitcoin seinen Status als digitales Gold zuletzt gefestigt hatte, könnte Vivek mit dieser Einschätzung durchaus richtig liegen. Für die chinesischen Banken könnten Bitcoin-Investments daher äußerst attraktiv sein. Das könnte Bitcoin den benötigten Schub verschaffen, um endgültig wieder in den Bullenmarkt einzutreten und einen erneuten Angriff auf sein Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar zu starten. Davon würde auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren.

BTC Bull Token profitiert von Bitcoin-Rallye

Mit dem BTC Bull Token befindet sich derzeit ein äußerst vielversprechender Altcoin noch in der Vorverkaufsphase. $BTCBULL wurde konzipiert, um Anlegern einen Vorteil bei einer starken Kursentwicklung von Bitcoin zu verschaffen. Denn der BTC Bull Token weist eine auf dem Kryptomarkt bis dato einzigartige Kopplung an den Bitcoin-Kurs auf. Diese sorgt dafür, dass Anleger, die in $BTCBULL investieren, überproportional stark von einem Anstieg bei Bitcoin profitieren können nd dadurch gute Chancen auf hohe Gewinne haben.

(Die Entwicklung des BTC Bull Tokens ist stark an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt – Quelle: btcbulltoken.com)

Die Kopplung des BTC Bull Tokens an die Kursentwicklung von Bitcoin ist ebenso einfach wie effizient. Immer wenn Bitcoin einen Meilenstein wie etwa 125.000, 150.000 oder 200.000 US-Dollar erreicht, erhalten die Anleger von $BTCBULL einzigartige Vorteile, die für einen starken Kursanstieg sorgen könnten. Darunter fallen Token-Burns und sogar Bitcoin-Airdrops für alle Investoren von $BTCBULL, was es so am Kryptomarkt noch nie gab. Für Anleger könnte der BTC Bull Token eine einzigartige Gelegenheit darstellen und da in Kürze die nächste Preiserhöhung im ICO folgt, könnte heute auch ein guter Einstiegzeitpunkt sein.

