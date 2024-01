Celestia steigt auf 20 US-Dollar, während der Vorverkauf von $GFOX 5 Millionen US-Dollar anstrebt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

$TIA dürfte Krypto-Investoren einen hervorragenden Gewinn einbringen. Der Trend-Altcoin weist aktuell großes Potenzial auf und verzeichnet seit Jahresbeginn eindrucksvolle Rallyes. In diesem Jahr dürfte TIA zu den Top-Gewinnern gehören, und Analysten sind hinsichtlich des Booms optimistisch. Ebenso erweist sich $GFOX als die beste neue Kryptowährung, in die man investieren kann. Der neueste Meme-Token erlebt einen großartigen ICO und hofft, ihren Erfolg auf dem Hauptmarkt wiederholen zu können.

Galaxy Fox kombiniert P2E mit Meme-Kultur

$GFOX ist ein spannender Token, der die Meme-Kultur in das Play-to-Earn-Ökosystem integriert, um hybride Funktionalität zu bieten. Sie verdienen Belohnungen, wenn diese am Galaxy Fox -Spiel teilnehmen, erhalten passives Einkommen für den Einsatz der Token und profitieren von der Wertsteigerung von $GFOX aufgrund der Burn Funktion. Galaxy Fox wird ein Universum voller aufregendem Spaß und Spannung sein. Hier wird ein NFT-gestütztes Web3-Game entstehen, mit dem Anleger Geld verdienen und Spaß beim Spielen haben können.

Das Web3-Spiel beinhaltet das Sammeln, Pflegen und Kämpfen mit anderen Spielern, die diese NFTs verwenden. Galaxy Fox verfügt über zahlreiche NFTs (bisher etwa 3000), jedes mit einzigartigen Merkmalen, Stärken und Schwächen. Je stärker die NFTs sind, desto höher sind die Chancen, gute Leistungen zu erbringen und Belohnungen zu erhalten. Das Ökosystem wird über einen digitalen Marktplatz verfügen, auf dem die Anleger ihre NFTs gegen Stärkere eintauschen oder Booster kaufen können, um ihre Eigenschaften vorübergehend zu verbessern. Dies steigert die Leistung und erhöht die Chancen, zu den Top-Performern zu gehören.

$GFOX basiert auf Ethereum und ist bereit, bald zu den besten neuen Token auf dem Markt zu gehören. Der ERC-20-Token befindet sich im Vorverkauf, er schreitet zufriedenstellend voran und erregt die Aufmerksamkeit der Anleger. Die kombinierte Meme- und P2E-Funktion von $GFOX erhöht seine Chancen auf einen Boom. Beide Sektoren erlebten ein heißes Jahr 2023, und die Anzeichen deuten auf ein besseres Jahr 2024 hin. Daher erwarten Anleger, dass $GFOX nach der Vorverkaufsphase beeindrucken wird.

Der $GFOX-Vorverkauf hat bereits mehr als 2,7 Millionen US-Dollar gesammelt und befindet sich erst in der siebten Phase. Aufgrund der schnellen Ausverkaufsrate könnte $GFOX im Vorverkauf bald 5 Millionen US-Dollar erzielen. Es wird erwartet, dass die 3-Millionen-Dollar-Grenze noch vor dem Ende der aktuellen Phase überschritten wird, was die 5-Millionen-Dollar-Schwelle näherbringt. Viele Analysten sind davon überzeugt, dass der Vorverkaufs-Token große Nachfrage generiert, und bezeichnen ihn mitunter sogar als die beste neue Kryptowährung, in die man investieren kann. $GFOX ist bereit, seinem Namen alle Ehre zu machen, und engagierte Anleger könnten davon profitieren.

Celestia ($TIA) erreicht neues All-Time High

$TIA durchbrach kürzlich die Preiszone von 20 $ und erreichte einen Höchststand von 20,26 $. Dies ist der höchste Wert des Altcoins aller Zeiten. Obwohl er seitdem etwas korrigierte, gehen Analysten davon aus, dass ein nachhaltigerer Anstieg unmittelbar bevorsteht. $TIA erreichte vor drei Monaten den niedrigsten Preis und wurde bei 2,03 $ gehandelt. Allerdings hat der Altcoin seitdem über 800 % zugelegt, was ihn zu einem der besten Performer in diesem Zeitraum macht.

Der Anstieg von $TIA seit Jahresbeginn hat sich den vorherrschenden Marktbedingungen widersetzt. Der Altcoin hat eine stetige Aufwärtsbewegung und bei jedem Rückgang eine scharfe Umkehr erlebt. TIA pendelt nun zwischen 18,80 und 19,50 US-Dollar und versucht, den Widerstand in der Preiszone über 20,00 US-Dollar erneut zu testen.

Experten gehen davon aus, dass ein Durchbrechen des Preisniveaus von 20 US-Dollar den Weg für TIA ebnen und ihn in Richtung 30 US-Dollar treiben wird. Krypto-Prognosen indizieren, dass $TIA das Jahr schon bei 50 US-Dollar oder mehr beenden könnte.

Der Altcoin verzeichnet seit November 2023 eine enorme Rentabilität und ist von einem Preisniveau von knapp über 2 US-Dollar auf einen beeindruckenden zweistelligen aktuellen Preis gestiegen.

Es wird erwartet, dass $TIA bald die 20-Dollar-Marke durchbricht und die Preiszone verteidigt. Dies macht den Altcoin zu einem weiteren guten Kauf für die Portfolios der Anleger.

Fazit

$TIA könnte 2024 zu den leistungsstärksten Altcoins gehören. Die boomende Kryptowährung ist mit einem Plus von über 20 % in der vergangenen Woche gut in das Jahr gestartet. $TIA hat ein neues Allzeithoch erreicht und Analysten erwarten bald einen noch größeren Anstieg. $GFOX, der neue Meme-Coin, ist ein weiterer Altcoin mit ähnlicher Rentabilität. Der Presale hat bereits beeindruckt und scheint beim Eintritt in den öffentlichen Handel vielversprechend. Experten halten mindestens eine 10x Performance für möglich.

Jetzt zu $GFOX und eine Welt voller Meme-Spaß und Gewinnmöglichkeiten erleben

