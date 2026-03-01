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Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

20.03.26 19:43 Uhr
Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in Chainlink hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
8,9997 USD -0,0407 USD -0,45%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Chainlink bei 15,01 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINKinvestiert, wäre er nun im Besitz von 666,02 Chainlink. Da sich der Wert eines Coins am 19.03.2026 auf 9,040 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.021,12 USD wert. Damit wäre das Investment um 39,79 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com