ChatGPT Prognose: Diese 3 Kryptowährungen könnten jetzt explodieren

Egal ob ChatGPT oder Google Bard, KI-Tools sind immer gefragter und entwickeln sich von Tag zu Tag weiter. Die einen fühlen sich dadurch bedroht, die anderen sehen grenzenlose Möglichkeiten, die die neue Technologikünstliche Intelligenz mit sich bringt. Egal auf welcher Seite man steht, wegzudenken ist die Technologie nicht mehr und sorgt immer wieder für Aufsehen. Wir haben das Tool von OpenAI befragt, welche Kryptowährungen schon bald durch die Decke gehen könnten und durchaus interessante Antworten erhalten.

Natürlich ist der Sprachbot mit Prognosen sehr zurückhaltend und betont bei jeder Gelegenheit, dass der Kryptomarkt extrem volatil ist und man keine Garantie gebe kann, welcher Coin durch die Decke gehen wird und welcher nicht. Das sollte auch jedem klar sein, der in Coins investiert. Auch bei keiner anderen Anlageklasse gibt es eine Garantie, dass der Kurs steigen wird.

Wenn man sich das im Hinterkopf behält, gibt es dennoch einige Punkte, die man beachten kann und die auf einen potenziellen Erfolg einer Kryptowährung hindeuten könnten. Seit PEPE in diesem Jahr auf knapp 2 Milliarden Dollar gestiegen ist, sind vor allem Meme-Coins wieder sehr gefragt und bringen teilweise extrem hohe Renditen innerhalb kürzester Zeit.

Wall Street Memes ($WSM)

Man kann wohl kaum über Meme-Coins schreiben, ohne Wall Street Memes ($WSM) zu erwähnen. Wall Street Memes kennt man seit sich 2021 Kleinanleger gegen die Größen der Wall Street zusammengeschlossen und die Gamestop-Aktie entgegen aller Erwartungen gestützt und sogar in die Höhe getrieben haben. Inzwischen ist daraus eine Bewegung entstanden, sodass die Social Media Accounts hinter Wall Street Memes mehr als eine Million Follower vorweisen können.

Mit einer so starken Community im Rücken bringt $WSM die besten Voraussetzungen mit, um es tatsächlich zum nächsten Milliarden Dollar Meme-Coin zu schaffen. Schon im Vorverkauf sammelt Wall Street Memes ($WSM) insgesamt 30 Millionen Dollar. Wer denkt, dass dieses Ziel zu hoch gesteckt ist, täuscht sich. Inzwischen sind schon Token für knapp 25 Millionen Dollar verkauft worden. Ein Wal hat alleine schon Wall Street Memes Token für rund eine Million Dollar gekauft.

Die Reichweite auf X (früher Twitter) ist so beeindruckend, dass sogar Elon Musk schon auf mehrere Tweets von Wall Street Memes reagiert hat. Seitdem wird viel spekuliert, ob er der Wal ist, der für eine Million Dollar $WSM gekauft hat. Selbst wenn dem nicht so ist, bringt Wall Street Memes ($WSM) alle Zutaten für den nächsten x30 Coin mit.

Sonik Coin ($SONIK)

Ein Blick auf die Sonik Coin Website zeigt, dass das Team es sich zur Aufgabe gemacht hat, den schnellsten Meme-Coin zu launchen, der es auf eine Bewertung von 100 Millionen Dollar schafft. Ein ambitioniertes Ziel, das aber durchaus erreicht werden könnte, wenn man sich die Zahlen des Projekts genauer anschaut.

Auch wenn direkt betont wird, dass man in keinem Zusammenhang mit Sonic oder Sega steht, profitiert das Projekt natürlich von der Anlehnung an das Game, das viele noch aus früheren Tagen kennen. Außerdem kommt der Meme-Coin mit einer Staking-Funktion und hebt sich damit klar von der Masse ab.

Der Vorverkauf bewertet das Projekt mit gut 2 Millionen Dollar, sodass ein Anstieg auf 100 Millionen Dollar für diejenigen, die im Presale einsteigen, bedeuten würde, dass sich das eingesetzte Kapital verfünfzigfacht (x50). Eine Entwicklung, die bei Meme-Coins längst keine Seltenheit mehr ist.

XRP20 mit Staking- und Burning-Funktion

Der XRP20 Presale hat für viel Aufsehen im Krypto-Space gesorgt. Der Vorverkauf war auf Token für 3,68 Millionen Dollar begrenzt und diese waren sehr schnell vergriffen. Wahrscheinlich wird XRP20 schon in dieser Woche an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet und derzeit deutet alles darauf hin, dass es dabei schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Auf der Website wird schnell klar, dass XRP20 in keinem Zusammenhang mit Ripple oder XRP steht und XRP20 auch einige Vorteile gegenüber XRP hat. Allein die Tatsache, dass der XRP20-Token auf der Ethereum-Blockchain komplett dezentral aufgebaut ist, begeistert Investoren. Auch der eingebaute Staking- und Burning-Mechanismus könnte sich mittel- und langfristig stark bullisch auf den Kurs auswirken.

Käufer aus dem Presale haben die Möglichkeit, ihre Token schon jetzt zu staken und bereits Rewards zu verdienen, für den Verkauf können die XRP20-Token noch nicht geclaimt werden. Inzwischen wurden schon Token für mehr als 1,5 Millionen Dollar gesperrt, wodurch der Verkaufsdruck bei einer potenziellen Kurssteigerung erheblich reduziert wird. Kommt es in dieser Woche zum Listing, steht einem explosionsartigem Anstieg also nichts im Weg.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

