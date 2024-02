Folgt auf den Bitcoin-Bullenrun eine massive Korrektur? - Was dafür oder dagegen spricht

Bitcoin-Halving steht kurz bevor: So rentabel ist Bitcoin-Mining aktuell

MicroStrategy könnte bald in S&P 500 aufgenommen werden - Bitcoin-Aktie damit automatisch in zahlreichen Depots vertreten

Neues ideas Magazin: Kostenlos spannende Analysen, Wissensbeiträge und Trends an Kapitalmärkten entdecken

Höhenflug der Kryptowährung Bitcoin hält an: Bitcoin-Kurs steigt über 57.000 Dollar

Heute im Fokus

Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Bundesamt eröffnet Klageregister für Sammelklage gegen E.ON-Fernwärme. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel.