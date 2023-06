Darum könnte Bitcoin bis 2024 auf 100.000 Dollar steigen, während dieser Meme-Coin sogar 100x Potenzial hat

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin Kurs notiert am frühen Sonntagmorgen nahezu unverändert. Bei rund 27.100 $ wird aktuell nach Daten von CoinMarketCap ein Bitcoin taxiert. Für einen Kurs von 100.000 $ bis 2024 bräuchte der Bitcoin Kurs somit eine Performance von rund 270 %. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass der Bitcoin im Jahr 2023 schon über 60 % Kursgewinne aufbaute. Zweifelsfrei verläuft das aktuelle Jahr für Kryptos weitgehend erfolgreich, an der ganz großen Aufwärtsbewegung mangelt es dennoch.

Allerdings gibt es einige Anzeichen, warum sich dies bald ändern könnte. Denn der Bitcoin ist als wertvollste Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 525 Milliarden $ und Marktdominanz von rund 46 %, aus dem modernen Asset-Mix nicht mehr wegzudenken.

Derweil bleibt das Marktsegment der Meme-Coins im Frühjahr 2023 attraktiv. PEPE, TURBO und SPONGE brachten Momentum für Krypto Memes zurück. In einer Woche flossen nun über 3,5 Millionen $ in Wall Street Memes. Während BTC das Basis-Investment mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis bleibt, könnte WSM in einer Core-Satellite-Strategie das Renditepotenzial des Portfolios weiter steigern.

Darum schauen wir uns im folgenden Beitrag einmal an, was den Bitcoin zu einem Kurssprung auf 100.000 $ befähigt und warum immer mehr Investoren über eine Aufnahme von WSM in das Krypto-Portfolio nachdenken.

Mehr über Wall Street Memes erfahren

200 Weekly-MA hält: Trendwende in Sicht?

Der 200MA im Wochen-Chart ist einer der langfristig wichtigsten Trendindikatoren für den Bitcoin. Nun gab es nach einem starken Auftakt Anfang 2023, in welchem sich die Bullen im März mit einer stark bullischen Handelswoche den MA 200 zurückeroberten, eine Korrektur. In diesem Verlauf testete der Bitcoin Kurs mehrfach diesen Support. Sollte der Trendindikator halten, stehen die Chancen gut, dass zeitnah eine neue Aufwärtsbewegung den Bitcoin Kurs deutlich über die 30.000 $ treibt.

Bitcoin Halving 2024: Der historisch größte Kurstreiber steht bevor

Das Bitcoin Halving hat sich historisch als äußerst bullisch für Bitcoin erwiesen. Das Halving ist ein programmierter Mechanismus, der die Belohnung für das Mining neuer Bitcoin-Blöcke halbiert. Durch diese Begrenzung des Angebots entsteht eine Knappheit, die algorithmisch bedingt ist. Während eine hohe Inflation die Kaufkraft der Menschen drastisch verringert, hat der Bitcoin somit einen Inflationsschutz eingebaut. Denn mit jedem Halving sinkt die Inflationsrate.

In der Vergangenheit hat jedes Halving zu einem signifikanten Anstieg des Bitcoin Kurs geführt. Beispielsweise stieg der Preis nach dem Halving im Jahr 2012 um das 50-fache und nach dem Halving im Jahr 2016 um das 30-fache. Die Knappheit und das steigende Interesse an Bitcoin haben das Halving zu einem positiven Ereignis für Investoren gemacht – bereits im Vorfeld handelt der Markt das Event.

Im Frühjahr 2024 ist es erneut soweit – der Halving-Zyklus könnte den Bitcoin Kurs sowohl in den Monaten zuvor als auch danach deutlich antreiben. Zwar werden die relativen Kursgewinne immer weniger. Dennoch scheint der Sprung über 100.000 $ in diesem Zusammenhang möglich.

Lockere Geldpolitik: Inflation sinkt, Zinsen am Höhepunkt – mehr Liquidität bringt Bitcoin zum Pumpen

Die Inflation sinkt immer weiter, die Zinsen befinden sich möglicherweise am Höhepunkt. Allenfalls ein weiterer Zinsschritt um 25 Basispunkte dürfte durch die Federal Reserve erfolgen.

Historisch betrachtet besteht ein Zusammenhang zwischen lockerer Geldpolitik, der Injektion von Liquidität in den Markt und einem steigenden Bitcoin Kurs. Wenn Zentralbanken die Zinsen senken und quantitative Lockerungsmaßnahmen ergreifen, erhöht sich die Geldmenge und die Verfügbarkeit von Kapital steigt. Dies führt zu einer Suche nach renditestarken Anlagen und Investoren wenden sich vermehrt Kryptowährungen zu. Die steigende Nachfrage treibt den Preis nach oben. Die lockere Geldpolitik schafft somit eine günstige Umgebung für Krypto-Investitionen und wird daher als bullisch angesehen. Wahrscheinlich wird diese im zweiten Halbjahr 2023 oder spätestens 2024 die Märkte erneut beflügeln.

Fed's generate #Bitcoin Booms & Busts.



Price is simple, equilibrium Supply vs Demand. When the FED create money we have more money to chase the same limited market supply.



-Fed eases = Pumps

-Fed tightens = (Sucks) .. when inflation



Watch liquidity #Dollar



1/7 pic.twitter.com/OxYgtz0wtp — Crypto Mercy (@crypto__mercy) May 31, 2023

Bitcoin Alternative: 3 Gründe, warum Wall Street Memes (WSM) deutlich stärker explodieren könnte

Der Bitcoin bleibt als Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt für weit überdurchschnittliche Renditen gut. Doch wer im Jahr 2023 Renditen von 10-100x innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten erreichen möchte, muss sich in spekulativen Gefilden nach Kryptowährungen mit einer geringeren Marktkapitalisierung umsehen. Wall Street Memes (WSM) könnte nun der nächste Kandidat mit einem attraktiven CRV sein – drei Gründe für 10-100x:

Starkes Momentum – 3,5 Millionen $ in rund einer Woche

Zunächst einmal suggeriert das starke Momentum bei Wall Street Memes viel Potenzial. Denn normalerweise starten neue Token-Vorverkäufe in einem gemächlichen Tempo und bauen dann langsam an Momentum auf. Anders sieht dies bei Wall Street Memes auf – dem Token zur Bewegung, die nach WallStreetBets & GameStop die Finanzmärkte erfasste. In rund einer Woche sammelte das Projekt 3,5 Millionen $ ein. Die Community liebt Wall Street Memes schon jetzt.

Gigantische Community – dieser Meme-Coin verändert alles

Bei Wall Street Memes läuft alles anders. Denn eigentlich werden Meme-Coins schnell gelauncht und verfügen über eine Handvoll von Fans. Dann geht es um den Aufbau der Community. Denn diese ist maßgeblich verantwortlich für den Erfolg einer Kryptowährung, die keinen realen Anwendungsfall bietet. Wall Street Memes verfügt jedoch bereits über eine gigantische Community mit über eine Million Followern auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Dies könnte sich als Gamechanger darstellen. Denn die hohe Affinität zum Finanzmarkt ist in der Community vorhanden, das Interesse an digitalen Assets macht Wall Street Memes zu einem der heißesten Meme-Coins und Krypto-Presales in 2023.

Virales Hype-Potenzial – 2023 gehört den Meme-Coins

Das Jahr 2023 gehört bis dato zweifelsfrei den Meme-Coins. Die Idee einer Community-basierten Kryptowährung, die Kleinanleger reich macht, bleibt verlockend. Wall Street Memes ist mit 100 % Token für die Gemeinschaft genau das richtige Konzept. Das Hype-Potenzial ist vorhanden, Wall Street Memes geht schon jetzt viral. Wer sich frühzeitig beteiligt, kann mit Buchgewinnen von über 25 % einen attraktiven Sicherheitspuffer aufbauen, der eine den Bitcoin deutlich schlagende Rendite noch wahrscheinlicher macht.

Hier direkt zum Wall Street Memes Presale