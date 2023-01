Das haben Krypto-Millionäre 2022 an Vermögen verloren

Rund ¾ aller Privatanleger in Bitcoin haben im vergangenen Jahr teils heftige Verluste erlitten. Auch bei den großen Investoren waren in den letzten 12 Monaten viele Millionen und Milliarden an Wert verloren. Können die Kryptomärkte wieder aufholen? Wie viel Geld wurde tatsächlich bei den Krypto-Millionären 2022 verbrannt und wer führt das Ranking an? Zeit für eine Übersicht der schlimmsten Bitcoin-Verluste im vergangenen Jahr.

BIS: 73 bis 81 % privater Bitcoin-Trader 2022 im Minus

Bank for International Settlements: Türkei führend in Downloads Exchange Apps

India Times: +70.000 Bitcoin Investoren verloren Millionärsstatus 2022

Scammer betrogen Krypto-Investoren um mehr als 3,5 Milliarden USD

Warum Privatanleger trotz Krise weiterhin Kryptowährungen traden

Vielen Experten ist es immer noch ein Rätsel, warum Menschen Kryptowährungen nicht verwenden, um beispielsweise Zahlungen zu tätigen oder reale Investitionen zu finanzieren, aber andererseits weiterhin Coins wie Bitcoin traden. Offenbar sind einige der Anleger schlichtweg überfordert oder ratlos, denn während der Pandemie war zunächst ein starker Boom aufgebrochen, der nun, nachdem der Markt in die Krise gegangen war, ein jähes Ende fand.

Privatanleger sind dennoch von ihren getätigten Investments in Kryptowährungen überzeugt, so das Ergebnis einer von der Bank for International Settlements BIS durchgeführten Studie. Kein Wunder, denn trotz Verlusten machten 2022 rund 12 % der Befragten Gewinne zwischen 1.000 und 10.000 USD. Und 3 % der Investoren freuten sich über Gewinne von bis zu 250 USD.

Das von der BIS veröffentlichte Arbeitspapier mit dem Titel „Crypto trading and Bitcoin prices: evidence from a new database of retail adoptioin“ hat auch gezeigt, dass vor allem jüngere Männer bereits sind größere Risiken einzugehen, wenn dafür höhere Renditen locken.

Krypto-Scams 2022: Hohe Verluste für Anleger

In November 2022 nahmen Betrüger durch Scams und Hacks im Kryptosektor rund 4,3 Milliarden USD ein, so die Studie „Cryptocurrency Scams in 2022 – Statistics & Trends“ von Privacy Affairs. Das ist eine Steigerung von 100 % im Vergleich zum November 2021. Den größten Einzelbeitrag bei Verlusten verzeichnete die insolvente Krypto-Börse FTX, bei der, wie man inzwischen weiß, 6 bis 8 Milliarden USD verloren waren. Den zweiten Platz bei den Verlusten führt das Ronin Network von Axie Infinity mit 615 Millionen USD an.

Bei den DeFi-Protokollen und Swaps wurden vor allem Hacks und Scams mit dem BEP-20 Tokenstandard von Binance festgestellt. Mit Nordkorea werden die von den Hackergruppen erbeuteten Verluste mit Coins im Wert von rund 1 Milliarde USD verbunden. Im Ethereum-Ökosystem gab es im ersten Quartal 2022 18 Hacks, bei denen rund 636 Millionen USD erbeutet wurden. Auch die berühmte Krypto-Börse Crypto.com traf es, und zwar im Janaur 2022 mit einem Verlust von über 340 Millionen USD.

Die wichtigsten Zahlen rund um Krypto-Scams

Junge Menschen zwischen 20 und 40 sind anfälliger für Scams Die meisten Krypto-Scams beginnen auf Social-Media-Plattformen Betrüger bevorzugen Bitcoin, Tether und Ether für ihren Betrug Investoren in Hongkong haben 2022 500 Millionen USD verloren Jan 21 bis März 22: Private Anleger verlieren weltweit über 1 Milliarde Im ersten Quartal 2022 stammten 97 % aller gestohlen Coins aus DeFi Solidus Labs: Jede Stunde 15 versuchte Krypto-Scams

71,73 % weniger Bitcoin Millionäre

Nach Angaben von Finbold vom 2. Januar 2023 lag die Zahl der Bitcoin-Wallets von Millionären bei 28,007, was einem Rückgang von 71,73 % der Adressen gegenüber dem 2. Januar 2022 entspricht. Der Aufstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen hat in den letzten Jahren eine neue Klasse wohlhabender Personen geschaffen, die ihr Vermögen dadurch gemacht haben, dass sie frühzeitig in BTC investiert haben.

Die meisten Investoren halten BTC zwischen 100 und 999 $, was einen Gesamtwert von 13,47 Millionen USD ausmacht. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr liegt bei 13,34 %. Die zweitgrößte Gruppe Privatanleger hält BTC im Wert von mindestens 1.000 $, was 5,33 Millionen USD im Januar 2023 ausmachte. Die Zahl lag jedoch im Januar 2022 bei 6,54 Millionen USD:

Da Bitcoin in den letzten Wochen einen freien Fall erlebte, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Inhaber ihre Vermögenswerte liquidieren, um weitere Verluste zu vermeiden. Auch Institutionen sind auf den Liquidationszug aufgesprungen, wobei das amerikanische Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy über 700 Bitcoin verkauft hat, heißt es in dem Bericht laut India Times.

Kapital aus Krypto-Ökosystem abgeflossen

Der wirtschaftliche Schock nach der Pandemie, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen haben viel Kapital aus dem spekulativen Kryptosektor abfließen lassen. Um weitere Verluste zu vermeiden, haben viele Investoren ihre Bestände an Coins liquidiert oder zumindest deutlich reduziert. Prominente Unternehmen implodierten, allen voran FTX, was zu weiteren Abflüssen führt.

Der 40 Milliarden Dollar Zusammenbrauch des algorithmischen Stablecoins Terra USD im Mai 2022, der insolvente Krypto-Hedgefonds Three Arrows im Juli 2022 und die Insolvenzen von Voyager Digital, Celsius sowie BlockFi, haben den Markt stark geschwächt. Infolgedessen haben 17 der reichten Investoren seit März 2022 schätzungsweise 116 Milliarden USD an persönlichem Vermögen verloren, so Forbes.

Krypto Pre-Sales sicher wie nie

Keine Frage, die Branche ist um Umbruch. Neue Technologien haben ihren Weg in die Massenadaption gefunden und Verbraucher sind aufgeklärter über Risiken und Gefahren beim Investieren. Dass der Kryptomarkt besondere Eigenschaften mit sich bringt, ist bekannt und zahlreiche Sicherungsmechanismen sind entstanden.

Dazu gehören beispielsweise die Auswahl eines Stablecoins für ein neues Krypto-Projekt sowie ein externes Audit, das den Code des Smart Contracts prüft. Die Einhaltung der KYC-Standards gehört genauso wie ein Whitepaper und eine Roadmap zu den heutigen Mindestbedingungen, die neue Projekte bieten müssen, um Anleger von sich überzeugen zu können.

Hier eine Übersicht der aktuellen Pre-Sales mit Audit und Stablecoin

Meta Master Guild: Am schnellsten wachsende Play-to-Earn Plattform 2023

Meta Masters World



Build

Explore

Conquer



Explore Meta Masters World and Play&Earn by completing in-game quests



OR



Buy land, choosing from an array of building constructions to help level up your NFTs



https://t.co/HzrnZe7NYC#metamastersworld #mmg pic.twitter.com/I32bn2hpWS — Meta Masters Guild (@MEMAGgames) January 14, 2023

KYC von CoinSniper getestet

Audit von SolidProof

Stablecoin USDT

Pre-Sales Phase 1

Preis pro $MEMAG: 0,007 USDT

C+Charge: Revolutioniert Ladeinfrastruktur für E-Autos

Friendly reminder: $CCHG presale is still live



Take part in the presale and join our global #EV community



Hurry before the price increases in stage 2



Buy $CCHG now https://t.co/ixe18bPqzI — C+Charge (@C_Charge_Token) January 14, 2023

KYC von CoinSniper getestet

Audit von SolidProof

Stablecoin USDT

Pre-Sales Phase 1

Preis pro $CCHG: 0,013 USDT

Fight Out: Beste Move-to-Earn Plattform 2023

Big news #FightOutCrew!



We have raised over $2.9M in our stage 1 presale!



Only 9 days left to get involved before the price of $FGHT increases!



Don’t miss out! https://t.co/Q9cB4zIXYs pic.twitter.com/g4ePkxiXz5 — Fight Out (@FightOut_) January 14, 2023

KYC von CoinSniper getestet

Audit von CertiK

Stablecoin USDT

Pre-Sales Phase 1

Preis pro $FGHT: 0,0166 USDT

Fazit: Viel Geld wurde in den Kryptomarkt investiert und große Summen sind verloren gegangen. Sei es durch Hacks, Scammer oder unfassbare Pleiten wie der FTX-Crash, der die gesamte Branche ins Wanken brachte. Doch die daraus resultierende Bereinigung des Marktes hat auch gute Aspekte hervorgebracht. So sind Mindeststandards entstanden und die Benutzer durch veröffentlichte Informationen und Weiterbildungen sensibler für Betrüger.

Für die Krypto Pre-Sales am Markt hat die Konsolidierung zur Folge, dass Entwickler noch vor der Vorverkaufsphase verschiedene Kriterien erfüllen müssen. Dazu gehört beispielsweise die Überprüfung des Smart Contract Codes durch einen angesehenen externen Dienstleister. Diese und weitere Maßnahmen sollen dabei helfen, dass es wieder mehr Bitcoin Millionäre gibt und Anleger erneut Vertrauen in einen sehr interessanten Finanzmarkt entwickeln.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.