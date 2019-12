Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 7.345,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.321,71 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 206,79 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 205,89 US-Dollar.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 128,64 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 128,08 US-Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 42,67 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 42,76 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,1932 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,1931 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,0338 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0336 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 46,27 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 45,45 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA wird bei 0,1642 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,1629 Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0037 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0037 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0445 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0449 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0326 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 43,83 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 42,05 US-Dollar präsentiert hatte.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 9,036 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 8,760 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net