Dax aktuell: Diese Anlagen sind jetzt interessanter

Die US-Inflationsdaten brachten den DAX in der folgenden Woche erneut über 14.000 Punkte. Die niedriger als erwartete US-Inflation führte zu einem deutlichen Kurssprung, der den DAX über die 200-Tage-Linie brachte. Zum Wochenende kletterte der DAX dann sogar noch über 14.200 Punkte ? der DAX ist im Aufwärtstrend und zeigt sich überaus solide, auch vergleichen mit den US-amerikanischen Indizes.

Nichtsdestotrotz existieren trotz positiver Vorzeichen für die kommende Woche einige Risiken, wenn es um das Investieren in den deutschen Leitindex geht. Denn die US-Inflationsdaten sind zweifelsfrei ein positives Zeichen auf eine sich abkühlende Teuerung und schüren Hoffnung auf eine weniger hawkisch agierende Fed. Dennoch ist die Situation in Europa dramatisch. In Deutschland werden bis in das Q1 2023 Inflationsdaten von über 11 % erwartet. Auch die Wirtschaftsprognose für das kommende Jahr ist düster. Die Gaskrise im Winter birgt ebenfalls Gefahren, die sich sogar in einem Energienotstand ausdrücken könnten. Versorgungssicherheit wird wahrscheinlicher, gewährleistet ist dies jedoch keinesfalls und eben auch von nicht beeinflussbaren meteorologischen Aspekten abhängig.

Hohe #Energiepreise führen zu Realeinkommensverlusten an das Ausland: etwa 64 Milliarden Euro bzw. 1,8% des BIP für 2022 – #TermsofTrade-Effekt https://t.co/zWnjNJRH5I zum #ifoSchnelldienst Artikel von T. Wollmershäuser und W. Nierhaus https://t.co/W4yneVWNWC pic.twitter.com/GRsN5o5I7t — ifo Institut (@ifo_Institut) November 8, 2022

Dennoch spricht auch ein Umstand für die weiterhin bullische Entwicklung europäischer und deutscher Aktien, der nicht unberücksichtigt bleiben soll. Denn diese sind fundamental deutlich günstiger bewertet als ihre US-amerikanischen Pendants. Während das durchschnittliche KGV im S&P 500 beispielsweise bei rund 17 liegt, beträgt dies im europäischen STOXX 600 aktuell weniger als 12 ? historisch eher günstig.

Dennoch sollten Anleger nach der jüngsten Rallye nicht einzig und allein auf den DAX wetten. Vielmehr gibt es im folgenden Beitrag fünf Anlagen, die wir aktuell interessanter finden und in 2022 eine Outperformance zum DAX 40 zutrauen.

1. Nasdaq 100

Mit über 8 % fiel die Erholung in der vergangenen Woche beim Technologie-lastigen Nasdaq 100 aus den USA besonders heftig aus. Aktuell sehen wir an den Märkten eine Umschichtung von Value-Aktien in wachstumsstarke Unternehmen ? Growth-Titel werden wieder beliebter. Charttechnisch zeigt sich beim Nasdaq 100 ein kräftiges Aufholpotenzial. Eine weitere fundamentale Beruhigung durch Abkühlung der Inflation oder weniger hawkische Geldpolitik könnte den Nasdaq in den Rallyemodus versetzen.

Bis dato konnte der Nasdaq 100 noch nicht einmal das 23,6 Fib Retracement bei knapp 12.000 Punkten aus dem Bärenmarkt zurückerobern. Kürzlich konnte der Nasdaq 100 im Tageschart den SMA 20 und 50 durchbrechen. Nun könnte sich das bullische Momentum fortsetzen und eine Erholung bis an den SMA 200 und das 38,2 Fib Retracement bei 12.730 bis 12.860 Punkte fortsetzen.

2. Krypto-Presales

Krypto-Presales bleiben weiterhin ein probates Mittel, um eine höhere Diversifikation im eigenen Depot zu erreichen. Die Korrelation mit dem Gesamtmarkt ist häufig überschaubar. Zugleich bieten viele Krypto-Presales ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis für risikoaffine Anleger, die einen Teil ihres Portfolios noch renditeorientierter ausrichten wollen. Auch im aktuellen Bärenmarkt stellen viele Presales ein bullisches Momentum mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt unter Beweis. Beispielsweise konnten Dash 2 Trade und IMPT.io trotz bearischem Sentiment bereits große Mengen Kapital einsammeln.

INTELLIGENT INVESTING



Simplify your crypto investing with the all-in-one intelligent platform Dash 2 Trade!



Join our existing community of 70,000+ traders https://t.co/ExvBBjKIU6 pic.twitter.com/GTtS7sb2Ep — Dash 2 Trade (@dash2_trade) November 12, 2022

Dash 2 Trade: Dash 2 Trade ist einer der spannendsten Presales des laufenden Jahres. In etwas über zwei Wochen sammelten die Verantwortlichen bereits über 6 Millionen $ Kapital an. Hier soll das neue Bloomberg-Terminal für den digitalen Währungsmarkt entstehen, das multifunktionale Features bietet und zugleich ein differentes Gebührenmodell implementiert. Mit Dash 2 Trade könnten Krypto-Trader die nächste Stufe beim Handel im digitalen Währungsmarkt erreichen.

Hier zu Dash 2 Trade

IMPT.io: Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT konnte in rund einem Monat 12 Millionen $ einnehmen und feiert damit einen gelungenen Auftakt in den Presale. Das Konzept findet in der Community Anklang ? Blockchain meets Sustainability heißt die Devise. Die Verbindung von Online-Shopping, Rewards und Emissionshandel ist vielversprechend und könnte den Geist der Zeit treffen.

Hier zu IMPT.io

3. S&P 500

Trotz durchschnittlich höherer Bewertung, im Vergleich zu europäischen Unternehmen, könnte der S&P 500 das Basis-Investment für alle Anleger bleiben, die auch weiterhin den amerikanischen Leitindex gegenüber den DAX präferieren möchten. Als Basis-Investment taugt der deutsche DAX nicht, die Umstellung auf 40 Unternehmen machte den DAX nicht wirklich besser. Zwar ist der S&P 500 aktuell höher bewertet. Dieser Aufschlag bewegt sich jedoch im historischen Rahmen und könnte sich zugleich durch die besseren Unternehmen sowie die hoffnungsvolle Aussicht für die US-Wirtschaft rechtfertigen. Während in den USA die Inflation bereits rückläufig ist, dürften wir diesen Punkt in Europa und Deutschland erst in einigen Monaten erreichen.

4. Bitcoin & Ethereum

Basis-Investments wie Bitcoin oder Ethereum scheinen auf dem aktuellen Kursniveau für langfristige Hodler ebenfalls spannend. Der Bitcoin rutschte unter 17.000 $, Ethereum wird aktuell nur noch knapp oberhalb von 1200 $ gehandelt. Während kurzfristig charttechnisch weiteres Abwärtspotenzial indiziert ist, bleiben die Basis-Investments für Kryptos Bitcoin, Ethereum oder auch Polygon spannend. Dies sieht natürlich auch Bitcoin-Bulle Michael Saylor so:

The prices may gyrate, the players may change, but the song remains the same. #Bitcoin pic.twitter.com/TrEAqFmYLV — Michael Saylor (@saylor) November 8, 2022

5. Stock-Picking

Wer der aktuellen Erholungsrallye im DAX nicht traut oder langfristig nicht von der Struktur des deutschen Leitindex überzeugt ist, könnte sich auch dem Stock-Picking widmen. Denn zweifelsfrei gibt es für Anleger und Trader jedweden Couleurs spannende Chancen im DAX 40.

Die Fresenius Aktie könnte beispielsweise für die Wette auf einen mittelfristigen Turnaround geeignet sein, wenn unter dem neuen CEO wieder Wachstum beim wohl bekanntesten Gesundheitskonzern Deutschlands einkehrt. Ähnlich sieht es bei der Adidas Aktie mit Ex-Puma-CEO Björn Gulden aus. Die Zalando Aktie profitierte von der letzten Erholung besonders stark und könnte sich als Growth-Play auch weiterhin eignen. Zugleich bleiben solide Dividendentitel wie die Allianz oder Münchener Rück auch im aktuellen Marktumfeld einen Blick wert.