Devisen: Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum

12.02.26 20:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag zum US-Dollar kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in New York zuletzt 1,1864 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1874 (Mittwoch: 1,1900) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8421 (0,8403) Euro gekostet.

In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft und so den Euro leicht belastet.

Anleger blicken nun auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern./jsl/he/ajx/he