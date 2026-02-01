DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -1,6%Nas22.617 +0,3%Bitcoin56.990 -2,0%Euro1,1848 ±-0,0%Öl67,37 -1,8%Gold4.880 -2,3%
Devisen: Euro holt Verluste auf

17.02.26 20:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel Verluste zum Dollar wieder wettgemacht. Die Erholung des Euro ging einher mit steigenden Kursen an den Aktienbörsen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich auf 1,1845 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Währungsgeschäft mit 1,1805 Dollar auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1826 (Montag: 1,1855) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8455 (0,8435) Euro gekostet./bek/he