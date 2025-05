Devisen: Euro kaum bewegt zum US-Dollar - Schweizer Franken und Yen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro zum US-Dollar hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,13 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1297 (Mittwoch: 1,1360) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8851 (0,8802) Euro.

Am Mittwochabend hatte der Euro mit leichten Verlusten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed und Äußerungen ihres Vorsitzenden Jerome Powell reagiert. Die Fed setzt angesichts der aggressiven Zollpolitik von Präsident Donald Trump auf Abwarten und will sich nicht auf baldige Zinssenkungen festlegen. "Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt", sagte Fed-Chef Jerome Powell auf die Frage eines Reporters, ob die Notenbank in diesem Jahr überhaupt die Zinsen senken sollte.

Fachleute gehen mittlerweile davon aus, dass die Fed den Leitzins frühestens im Herbst antasten dürfte. Einige sehen überhaupt keine Bewegung im laufenden Jahr. Diese Perspektive stützte den Dollar gegenüber allen anderen wichtigen Währungen.

Auffällig waren Verluste bei den als sicher geltenden Währungen Schweizer Franken und japanischer Yen. Sie litten unter der Aussicht auf eine Entspannung im Handelskonflikt. Die USA und Großbritannien haben sich nach Worten von Trump auf eine Vereinbarung geeinigt. Der US-Präsident kündigte den Deal auf seiner Online-Plattform Truth Social an. Es handle sich um eine "volle und umfängliche" Einigung, die das Verhältnis zwischen den USA und Großbritannien verfestigen werde. Die Entscheidung der britischen Notenbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken, bewegte den Devisenmarkt kaum. Sie war von den Finanzmärkten erwartet worden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84760 (0,85110) britische Pfund, 163,45 (162,89) japanische Yen und 0,9325 (0,9359) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.353 Dollar. Das waren etwa 11 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he