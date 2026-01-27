DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.052 -0,4%Euro1,2043 ±0,0%Öl67,70 +3,1%Gold5.181 +3,4%
Devisen: Euro steigt nach Trump-Aussagen über Marke von 1,20 Dollar

27.01.26 22:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump seine Gewinne kräftig ausgebaut. Der Kurs der Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,2081 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2021. Trump sagte am Dienstagabend, dass er wegen des Rückgangs des Dollar nicht besorgt sei. Dies sorgte für einen weiteren Druck auf den Kurs der US-Währung. Dieser hatte bereits in den vergangenen Tagen im Vergleich zu allen anderen wichtigen Währungen kräftig abgewertet. Alleine in dieser Woche verlor der Dollar im Vergleich zum Euro weitere zwei Prozent, nachdem er 2025 um knapp zwölf Prozent abgewertet hatte. Ein Grund für den Rückgang der US-Währung ist die Wirtschaftspolitik Trumps, der unter anderem mit seiner Zollpolitik die Investoren verunsichert./zb/nas