Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0824 US-Dollar

Investition in Bitcoin belohnt: Strategy-Aktie mit Kursanstieg

Kryptobörsen-Vergleich: BSDEX, Coinbase, Bitstamp & Co. im Kryptowährung-Handelsplattform-Vergleich

Heute im Fokus

Ströer erwartet 2025 stabilen Umsatzanstieg. LVMH: McCollough und Hernandez neue Kreativdirektoren von Loewe. secunet ersetzt ABOUT YOU im SDAX. INDUS Holding plant Geschäftsausbau und Investitionen. Neuer elektrischer Kompaktwagen von Audi soll ab 2025 aus Ingolstadt. PATRIZIA: Gewinnziel für 2024 erreicht. HENSOLDT-Aktie und Co.: 'Drohnenwall' binnen eines Jahres möglich?