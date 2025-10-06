DAX24.415 +0,2%Est505.632 -0,4%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.894 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold3.952 +1,7%
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1678 US-Dollar

06.10.25 16:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1678 (Freitag: 1,1734) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8563 (0,8522) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,87260) britische Pfund, 175,22 (172,90) japanische Yen und 0,9314 (0,9343) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl