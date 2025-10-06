SPX6900 Prognose: ChatGPT empfiehlt Snorter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die neue Woche bringt Krypto-Investoren viele Gründe, sich zu freuen. Vor allem diejenigen, die auf Bitcoin setzen, dürften in Feierlaune sein. Der Bitcoin-Kurs hat heute mit 126.000 Dollar schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Das treibt auch zahlreiche Altcoins an, wobei auch Ethereum in Kürze die 5.000 Dollar Marke erreichen könnte. Noch bullisher ist die Stimmung bei einigen Meme Coins, wobei SPX6900 ($SPX) zu den großen Gewinnern der letzten Tage gehört. Die Rallye könnte auch noch eine Weile weitergehen. Dennoch rät ChatGPT nun eher zu Snorter ($SNORT).

SPX6900 explodiert

Steigt der Bitcoin-Kurs, treibt das auch viele Altcoins an. Meme Coins haben auf Anleger eine besondere Anziehungskraft, weil sie oft innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen können. SPX6900 hat zu diesen Meme Coins gehört, die frühe Investoren von Kleinanlegern zu Millionären gemacht haben, da sich der Kurs schnell vervielfacht hat. Nach einer scharfen Korrektur kommt es nun erneut zu einer Rallye.

($SPX Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Allein in der letzten Woche konnte der Kurs um über 60 % zulegen. Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung von $SPX inzwischen bei über einer Milliarde Dollar liegt. Hier ist also ordentlich Kapital geflossen, um den Kurs trotz der hohen Bewertung so stark anzutreiben.

Für diejenigen, die am Allzeithoch eingestiegen sind, zeigt sich aktuell allerdings immer noch ein Verlust von rund 30 %. Das aktuelle Marktumfeld liefert aber gute Chancen, dass $SPX nochmal ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung ist ein Anstieg um das 10-fache oder mehr aber eher nicht mehr denkbar. Das ist auch einer der Gründe, warum ChatGPT nun eher zu Snorter ($SNORT) als SPX6900 tendiert.

Höhere Gewinne bei Snorter möglich

$SPX hat einen Hype generiert, der frühe Investoren reich gemacht hat. Allerdings kann dieser Hype eben auch genauso schnell wieder verfliegen, da Meme Coins in der Regel keinen realen Nutzen haben. Anders ist das bei Snorter und das ist auch der Grund, warum ChatGPT der Meinung ist, dass Snorter jetzt deutlich mehr Potenzial hat.

Mit Snorter kommt ein Meme Coin Trading Bot auf den Markt, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist und den Handel mit Meme Coins so einfach wie noch nie macht. Der Bot verfügt über zahlreiche praktische Funktionen und dürfte sich dadurch schnell verbreiten.

(ChatGPT über Snorter – Quelle: ChatGPT)

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und da die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell explodieren könnte. Auch die KI hält einen Anstieg um weit mehr als das 10-fache für möglich, sodass das Renditepotenzial hier deutlich höher als bei $SPX ist. Allerdings endet der $SNORT-Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.