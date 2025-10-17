DAX23.856 -1,7%Est505.608 -0,8%MSCI World4.273 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.461 -0,5%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1681 US-Dollar

17.10.25 16:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1681 (Donnerstag: 1,1649) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8584) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,86760) britische Pfund, 175,70 (176,23) japanische Yen und 0,9257 (0,9302) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl