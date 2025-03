Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

22.03.25 12:43 Uhr

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,30 Prozent auf 84.267,62 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 84.019,13 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Bitcoin Cash um 0,86 Prozent auf 324,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 322,18 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 1,44 Prozent auf 1.992,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.964,24 US-Dollar an der Tafel. Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 91,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 91,02 US-Dollar wert. Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,390 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,378 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,49 Prozent. Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7050 US-Dollar) geht es um 1,02 Prozent auf 0,7121 US-Dollar nach oben. Nach 212,86 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 0,42 Prozent auf 213,75 US-Dollar gestiegen. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1825 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem legt Verge zu. Um 3,72 Prozent verstärkt sich der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0051 US-Dollar, nachdem Verge am Vortag noch 0,0049 US-Dollar wert war. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2772 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2766 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0192 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0190 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,74 Prozent auf 23,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 22,95 US-Dollar. Zudem gewinnt NEO am Samstagmittag hinzu. Um 1,10 Prozent auf 8,134 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 8,045 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

