Dogecoin ist massiv unterbewertet, während BTCBULL Memecoins mit Bitcoin verbindet

Die Kryptomärkte zeigen sich im Mai 2025 klar bullisch: Erstmals seit Februar überschreitet Bitcoin wieder die Marke von 100.000 US-Dollar. Parallel dazu erwacht das Altcoin-Segment zum Leben. Ethereum verzeichnet auf Wochensicht über 30 Prozent Zugewinn – ein historisches Signal für eine mögliche Altcoin-Saison. A

uch Dogecoin zieht stark an, mit Kurszuwächsen von über 30 Prozent. Das gestiegene Risikoappetit der Anleger wirkt sich insbesondere positiv auf Memecoins aus.

On-Chain-Daten deuten bei Dogecoin zudem weiterhin auf eine günstige Bewertung hin – ein mögliches Einstiegsszenario. Zeitgleich sorgt ein neuer Presale für Aufmerksamkeit: BTC Bull. Der Memecoin kombiniert Bitcoin-Bezug mit deflationären Elementen und richtet sich gezielt an das Trendumfeld im aktuellen Markt. Auch hier könnten sich frühe Engagements lohnen. Dogecoin und BTCBULL scheinen zwei heiße Altcoins im Mai 2025:

Dogecoin Analyse: Das spricht für eine Unterbewertung

Die MVRV-Ratio-Z-Score ist eine On-Chain-Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen Marktwert und dem realisierten Wert eines Assets misst. Diese zeigt, ob BTC im historischen Kontext über- oder unterbewertet ist. Ein hoher Z-Score (über 7) deutet oft auf Marktüberhitzung hin, während ein sehr niedriger Wert (unter 0) typische Bodenphasen markiert.

Die Metrik hilft somit, zyklische Extrempunkte zu erkennen und langfristige Einstiegs- oder Ausstiegschancen fundiert zu bewerten.

Die MVRV-Z-Score-Metrik zeigt für Dogecoin derzeit eine klare Unterbewertung. Während im Bullrun 2021 beim Allzeithoch ein überhitzter Markt signalisiert wurde, bewegte sich die Bewertung Ende 2024 nur im neutralen Bereich. Inzwischen liegt der Wert wieder etwas tiefer und signalisiert Spielraum für eine Kursrallye. Historisch betrachtet, markierte dies häufig Phasen mit erhöhtem Aufwärtspotenzial.

BTCBULL über 5,5 Mio. $ – dieser Memecoin verschenkt echte Bitcoins

Im aktuellen Marktumfeld, das stark von Bitcoin dominiert wird, entsteht mit BTCBULL derweil ein Projekt, das die Verbindung zwischen klassischer Krypto-Investition und spekulativer Meme-Kultur neu interpretiert. BTCBULL fungiert nicht als reiner Memecoin, sondern verfolgt ein strukturiertes System, das reale Bitcoin-Ausschüttungen mit einem begrenzten, deflationären Angebot an Token kombiniert. Dabei wird nicht einfach ein Trend nachgeahmt, sondern ein eigenes Profil im Spannungsfeld zwischen Bitcoin-Hype und Tokenomics aufgebaut.

Während viele Meme-Coins auf virale Motive wie Tiere setzen, positioniert sich BTCBULL als Hommage an die Dominanz von Bitcoin. Die Gestaltung des Tokens, das visuelle Auftreten und die Mechanik des Protokolls orientieren sich klar an der Leitwährung des Kryptomarkts. Alles dreht sich hier um Bitcoin, die wohl stärkste Brand im Kryptomarkt. Durch die Verbindung von Deflation, Belohnungsmechanismen und psychologisch wichtigen Kursmarken versucht das Projekt, eine neue Klasse spekulativer Derivate zu schaffen – zugänglich und viral, aber mit einem realen Bezug zu Bitcoin.

Direkt zum BTCBULL Presale

Das Kernmodell basiert auf Airdrops. Sobald Bitcoin festgelegte Preisschwellen überschreitet, etwa 150.000 oder 200.000 US-Dollar, werden echte BTC ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen erfolgen gestaffelt und richten sich an alle qualifizierten BTCBULL-Holder. Parallel dazu reduziert ein Burn-Mechanismus regelmäßig den Tokenbestand im Umlauf, was auf längere Sicht zu einer zunehmenden Verknappung führen soll. Dies schafft nicht nur zusätzliche Anreize zum Halten, sondern verstärkt potenziell auch die Preisentwicklung des Tokens selbst.

Ergänzt wird das Modell durch ein attraktives Staking-System. Wer seine Token aktiv hinterlegt, erhält derzeit eine jährliche Rendite von rund 75 Prozent.

Der Presale läuft direkt über die offizielle Website. Dafür wird eine Krypto-Wallet verbunden. Akzeptiert werden ETH und USDT. Nach dem Kauf können die Tokens direkt für Staking eingesetzt werden. Schon morgen steigt der Preis wieder, was für maximale Buchgewinne etwas Eile erfordert.

Direkt zum BTCBULL Presale

