Donald Trump und Elon Musk im Interview: Werden sie den Bitcoin-Kurs beflügeln?

Anleger, die am Kryptomarkt investiert sind, erhoffen sich wohl, dass Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl im November für sich entscheidet. Seine Kontrahentin Kamala Harris ist dem Kryptomarkt gegenüber skeptisch, während sich Trump inzwischen als großer Befürworter positioniert. Auch Elon Musk zählt bekanntlich zu den Befürwortern von Bitcoin, da er mit seinem Unternehmen Tesla bereits in das digitale Gold investiert hat. Am Montag soll es auf X ein Interview zwischen Musk und Trump geben. Anleger spekulieren bereits darüber, ob sie auch über Bitcoin sprechen werden.

Donald Trump und Elon Musk im Interview auf X

Elon Musk hat bereits mehrmals betont, dass er die Plattform X in erster Linie gekauft hat, um der Zensur auf Social Media Plattformen ein Ende zu bereiten. Auf X wurden seitdem bereits einige Interviews zuerst und in vollem Umfang veröffentlicht, bei denen man später in den Medien nur Ausschnitte fand, die aus dem Kontext gerissen nicht unbedingt den tatsächlichen Inhalt wiedergegeben haben. Bisher hat wohl das Interview zwischen Tucker Carlson und Präsident Putin die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Kommenden Montag könnten Trump und Musk das aber nochmal toppen.

JUST IN: Donald Trump and Elon Musk to do a “major interview” on Monday night.



Will #Bitcoin be discussed? pic.twitter.com/KrfXO954gR — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 6, 2024

Donald Trump und Elon Musk sind wohl zwei der einflussreichsten Persönlichkeiten überhaupt, sodass das Interview durchaus auch die Finanzmärkte beeinflussen könnte. Vor allem die Krypto-Community erhofft sich, dass auch das eine oder andere Wort über Bitcoin fallen wird.

Wird Bitcoin Thema sein?

Die Idee, dass Trump im Interview auch über Bitcoin spricht und vielleicht sogar Musk seine Ansichten darüber teilt, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Immerhin handelt es sich dabei für Trump um eine Wahlveranstaltung und inzwischen hat der Präsidentschaftskandidat bereits einige solcher Veranstaltungen genutzt, um sich für den Kryptomarkt auszusprechen. Erst kürzlich ist er sogar auf der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville aufgetreten.

2024 Bitcoin Nashville Conference Summarized:



Donald Trump:



– He said: "Bitcoin is going to the moon"



– Self-custody: Strongly defended



– No CBDCs: Guaranteed



– Gary Gensler: Fired



– Bitcoin mining: Brought to the US



– Strategic national Bitcoin stockpile: Created



– US… pic.twitter.com/oMfdaSCcLi — Cryptopolitan (@CPOfficialtx) July 28, 2024

Schon der Auftritt in Nashville hat gereicht, um den Bitcoin-Kurs wieder auf 70.000 Dollar steigen zu lassen. Sollte der Kryptomarkt im Interview Thema werden und auch Musk seine bullishe Haltung bestätigen, könnte das durchaus zu einem neuen Ausbruch nach oben führen.

Unabhängig davon, ob die beiden am Montag über Bitcoin sprechen oder nicht, erwarten Analysten bis Jahresende einen Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar. Vor allem wenn Trump die Wahl gewinnen sollte, könnte es steil bergauf gehen. Von dieser Entwicklung würde wohl auch der gesamte Kryptomarkt profitieren, wobei Altcoins die Rendite von Bitcoin noch weit übertreffen können. Derzeit setzen Anleger vor allem auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained visiert 7,5 Millionen Dollar Marke an

Während sich der Kryptomarkt langsam vom Crash am Montag erholt, haben Anleger, die auf Pepe Unchained gesetzt haben, vom Abverkauf nichts gespürt. Im Gegenteil, die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 7,5 Millionen Dollar gekauft haben. Das dürfte daran liegen, dass Pepe Unchained mit seiner eigenen Blockchain ausgestattet ist und dadurch enormes Potenzial hat.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained kommt mit einer eigenen Layer 2 für Ethereum, auf der Transaktionen deutlich schneller und günstiger sind. Das bedeutet, dass auch andere Entwickler ihre Projekte bald auf der Blockchain von Pepe Unchained launchen könnten, sodass genau wie auf Base oder Polygon bald ein ganzes Ökosystem entstehen könnte. Die $PEPU-Token würden dabei eine zentrale Rolle spielen, weshalb Analysten erwarten, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales dürfte $PEPU schon bald an den Kryptobörsen gelistet werden. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, dem Coin im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen.

