Endet die Korrektur jetzt? - Rückzahlungen von MT. Gox könnten bereits eingepreist sein

In den letzten 2 Wochen beherrschte vor allem ein Thema den Kryptomarkt. Die Rückzahlungen von Mt. Gox. Das war einst die größte Kryptobörse der Welt, ehe sie 2014 nach einem verschwiegenen Hackerangriff plötzlich und unerwartet Insolvenz anmelden musste. Den Anlegern der Börse gingen dabei etwa 800.000 Bitcoins verloren, die einen Gesamtwert von 450 Mio. Dollar aufwiesen. Diese Bitcoins sind heute natürlich viel mehr wert und genau darin liegt die Krux. Nach 10 Jahren Rechtsstreit erhalten diese nun endlich einen Teil ihrer verlorenen Bitcoins zurück. Insgesamt wurden Token im Wert von 8 Mrd. Dollar übergeben.

Die Sorge, dass diese in einer einzigen Verkaufswelle an den Markt kommen könnten, war groß. Schließlich sind die Bitcoins heute deutlich mehr wert als noch im Jahre 2014 und nach einer 10-jährigen Wartezeit dürfte doch so mancher Gläubiger von MT. Gox heiß darauf sein, seine Bitcoins sofort zu verkaufen. Die Sorge vor diesen Abverkäufen hat den Bitcoin-Kurs in der letzten Woche massiv nach unten getrieben. Sogar die Unterstützungszone bei 56.500 Dollar wurde kurzzeitig gebrochen, wobei der Kurs mittlerweile aber wieder darüber notiert. Inzwischen lassen Nachrichten von Coindesk jedoch aufhorchen und geben Grund zur Hoffnung.

(Im Zuge der Verwerfungen der letzten Woche hat der Bitcoin-Kurs massiv gelitten. Selbst die Unterstützung bei 56.500 Dollar wurde kurzzeitig gebrochen – Quelle: Tradingview.com)

Verkäufe von Mt. Gox könnten bereits eingepreist sein

Entgegen der Sorge vieler Marktteilnehmer könnten die Rückzahlungen von Mt. Gox bereits vollkommen eingepreist sein. Noch bevor die Rückzahlungen wirklich beginnen. Das würde bedeuten, dass selbst wenn die 8 Mrd. Dollar direkt auf den Markt kämen, schon genug Käufer vorhanden wären, um eine weitere Abwärtsbewegung aufzuhalten. Das liegt daran, dass das Kursniveau von vielen als entsprechend gutes Einstiegslevel für Nachkäufe angesehen werden. Ein entsprechender Bericht kam heute von Coindesk in einem Tweet auf X (ehemals Twitter).

The market is shifting focus from Mt. Gox's repayments to U.S. Federal Reserve policies, with traders eyeing upcoming economic data releases and Fed Chair Jerome Powell's testimony.



By @shauryamalwahttps://t.co/vnQfgiHgNn — CoinDesk (@CoinDesk) July 8, 2024

„Bricht der Bitcoin diesen Abwärtstrend geht der Bullenmarkt wieder los“

Der bekannte Analyst Crypto Rover teilt immer wieder Analysen mit seinen fast 800.000 Abonnenten auf X. Bereits letzte Woche erklärte er, er wäre mit einer Tradingposition von über 1,6 Mio. Dollar Long im Bitcoin gegangen. Auch über das Wochenende scheint nichts geschehen zu sein, was seine Einschätzung revidiert. Denn wie er heute schreibt, könnte der Bitcoin bald wieder in den Bull Run übergehen, sobald der von ihm eingezeichnete Abwärtstrend gebrochen wird.

If #Bitcoin breaks this downtrend, the bull market will continue! pic.twitter.com/nUzy7zTOPe — Crypto Rover (@rovercrc) July 8, 2024

Sollte der Bitcoin tatsächlich seinen Boden gefunden haben und die Rückzahlungen von Mt. Gox eingepreist sein, könnten Trader und Investoren nach einigen tristen Wochen endlich wieder Grund zur Freude haben. Höchstwahrscheinlich würde infolge dieser Entwicklung nicht nur der Bitcoin stark ansteigen, sondern auch andere Kryptowährungen mit sich nach oben treiben damit könnten auch Altcoins oder Meme-Coins wieder starke Kurszuwächse verzeichnen, vor allem solche, die sich derzeit erst im ICO befinden, wie beispielsweise Pepe Unchained ($PEPU).

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.