Ethereum Kurs Prognose: Bahnt sich nun eine Erholung an?

Der Kryptomarkt hat in diesem Jahr viele Anleger überrascht. Nicht nur einmal. Wenn man die Kursverläufe der vergangenen Jahre betrachtet, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die Zukunft leicht vorhersehen lässt. Insbesondere rund um das alle vier Jahre stattfindende Bitcoin Halving. Doch dieses Jahr läuft vieles anders – besonders bei den Altcoins. Ein Beispiel, das viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt hat, ist Ethereum. Ethereum ($ETH) war der große Hoffnungsträger und hat sich bisher als großer Reinfall entpuppt. Ändert sich das nun wieder?

Bleibt es bei der Enttäuschung?

In diesem Jahr hat wohl nur $XRP noch mehr enttäuscht als $ETH. Während man bei $XRP auf eine Kursexplosion gehofft hat, wenn der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC endet, hat man bei Ethereum auf die Markteinführung der Spot Ethereum ETFs spekuliert. Trotz der Einführung der ETFs konnte $ETH keinen Kursanstieg verzeichnen. Im Gegenteil: Seitdem die ETFs handelbar sind, ist der Kurs von Ethereum sogar stark gefallen.

($ETH Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Während Bitcoin ETFs in diesem Jahr für eine Rallye gesorgt haben, blieb dieser Effekt bei den Ethereum ETFs aus. Heute liegt der $ETH-Kurs rund 30 % unter dem Niveau vom Tag der ETF-Einführung. Es wird zunehmend bezweifelt, dass diese börsengehandelten Fonds zukünftig eine positive Wirkung auf den Kurs haben werden. Institutionelle Investoren, die Kryptowährungen in ihre Portfolios aufnehmen, setzen meist auf Bitcoin. Eine Diversifikation mit Ethereum erscheint weniger attraktiv, da der $ETH-Kurs stark mit dem von Bitcoin korreliert.

Gibt es noch Hoffnung auf einen Anstieg?

Trotz der aktuellen Flaute gibt es Hoffnung für Ethereum. So wurde beispielsweise erst kürzlich der Ethereum Improvement Proposal EIP-7781 vorgeschlagen, der die Blockzeiten verkürzen und die Skalierbarkeit von Ethereum verbessern könnte. Diese technischen Weiterentwicklungen könnten die Attraktivität des Netzwerks langfristig erhöhen.

Hinzu kommen immer mehr Layer-2-Lösungen, die sowohl die Effizienz als auch die Akzeptanz des Ethereum-Ökosystems verbessern. Besonders viel Vertrauen weckt die Tatsache, dass BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, stark auf Ethereum setzt. Das zeigt, dass institutionelle Investoren nach wie vor an das Potenzial von Ethereum glauben.

Der Bitcoin-Kurs bleibt jedoch ein entscheidender Faktor für die Zukunft von Ethereum. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass Bitcoin vor einem erneuten Bullrun stehen könnte. Sinkende Zinsen, rückläufige Inflation und die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl schaffen ein günstiges Umfeld. Auch die Tatsache, dass die Bitcoin-Verfügbarkeit an den Börsen auf ein 5-Jahres-Tief gefallen ist, spricht für einen Anstieg. Sollte der Bitcoin-Kurs tatsächlich die Marke von 100.000 Dollar erreichen, könnte auch Ethereum in den Sog geraten und ein neues Allzeithoch verzeichnen.

Neben der allgemeinen Dynamik rund um Bitcoin gibt es auch neue Projekte, die das Ethereum-Ökosystem stärken könnten, wie die jüngst angekündigte Unichain oder die Layer-2-Lösung von Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained: Der nächste große Meme Coin?

Pepe Unchained ($PEPU) erinnert zwar optisch an den bekannten Meme Coin $PEPE, doch das Projekt hat deutlich mehr zu bieten. Als erster Meme Coin bringt $PEPU eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt. Diese Blockchain ermöglicht schnellere und günstigere Transaktionen als das Ethereum-Netzwerk selbst, was das Interesse von Anlegern und Analysten weckt.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Trotz der Tatsache, dass $PEPU derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) ist und noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Investoren bereits über 19 Millionen Dollar investiert. Analysten sind optimistisch und erwarten, dass der Kurs nach dem offiziellen Launch stark ansteigen könnte. Pepe Unchained könnte aufgrund seiner eigenen Blockchain schnell zu den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung aufsteigen, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

