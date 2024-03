Ethereum Kurs Prognose: Wird ETH nun endgültig von Solana überholt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwar herrscht zwischen dem Team von Ethereum und dem von Solana ein äußert kollegiales und respektvolles Umfeld, in dem man sich nicht als Konkurrenz bezeichnet und gegenseitig fördert. Dennoch zeigen die neusten On-Chain-Daten, dass die Luft für Ethereum trotz des Dencun-Upgrades immer dünner wird und Solana immer mehr Marktanteile abnimmt. Wie stark ETH durch diese Entwicklung in Gefahr geraten könnte und welche Faktoren aktuell ebenfalls eine wichtige Rolle für die Ethereum Kurs Prognose spielen, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Solana wird immer bedrohlicher für Ethereum

Obwohl Solana mit 90,35 Mrd. USD noch wesentlich günstiger als Ethereum mit 423,17 Mrd. USD bewertet ist, konnte der Konkurrent das DeFi-Urgestein bereits in einigen Metriken überholen. Möglicherweise könnte sich deshalb auch die Bewertung angleichen.

So konnte das DEX-Handelsvolumen von Solana ein enormes Wachstum verzeichnen. Während es Anfang 2023 noch bei 15,22 Mio. USD lag, hat es am 15. März ein neues Allzeithoch von 3,79 Mrd. USD erzielt. Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung um 24.802 %.

DEX-Handelsvolumen von Solana – Quelle: DeFiLlama

Zudem hat das DEX-Handelsvolumen von Ethereum nicht so stark zugenommen wie das von SOL. Anfang 2023 lag es bei 452,63 Mio. USD und zur Zeit des Solana-Hochs am 15. März bei 3,94 Mrd. USD, was einer Steigerung von nur 770 % entspricht.

DEX-Handelsvolumen von Ethereum – Quelle: DeFiLlama

Am heutigen Tage notiert das DEX-Handelsvolumen von Ethereum bei 2,04 Mrd. USD und das von Solana bei 2,74 Mrd. USD. Somit konnte SOL sogar seinen Hauptkonkurrenten inklusive Layer-2-Lösungen überholen.

Ein wichtiger Grund für die hohe Nachfrage nach Solana stellen vorwiegend die Memecoins dar. Denn diese haben am 3. März 46,8 % aller Transaktionen der dezentralen Kryptobörsen ausgemacht, was sich an das Hoch vom 1. Mai 2023 von 67,0 % heran bewegt.

Jetzt in optimierten Dogecoin20 investieren!

Prozentualer Anteil der DEX-Transaktionen von Memecoins – Quelle: Dune

Die enorme Liquidität und Volatilität des Memecoin-Marktes sollen sich auch nach den Aussagen von Joe McCann die Handelsroboter zunutze gemacht haben, was diesen Trend sogar noch einmal verstärkt.

In den weltweiten Google-Trends konnte Solana Ethereum kurzzeitig in der letzten Dezemberwoche von 2023 überholen. Zudem zeigt die Trendprojektion von Google, dass Ethereum weiter fällt, während für Solana ein Anstieg prognostiziert wird. Dieser soll sogar dazu führen, dass SOL wieder über das Niveau von ETH steigt.

Vergleich der Google Trends von Ethereum (rot) und Solana (blau) – Quelle: Google Trends

Optimierter Dogecoin erzielt rekordverdächtiges Verkaufstempo

Ein besonders faszinierendes Phänomen am Memecoin-Markt ist der neue Dogecoin20, der in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Investoren, Analysten und Medien an sich gerissen hat. Denn er ist angetreten, um mit seinem optimierten Angebot den Memecoin-Platzhirsch in Bezug auf die Marktkapitalisierung herauszufordern und ihm seinen Rang abzulaufen.

Bereits im Vorverkauf beweist er eindrucksvoll sein enormes Potenzial, da er schon am 4. Tag Coins im Wert von mehr als 2,4 Mio. USD verkauft hat. Dies entspricht durchschnittlich 600.000 USD pro Tag, wobei das Verkaufstempo immer stärker anzieht und sich rasant in Richtung 1 Mio. USD täglich bewegt.

Die Gründe für diese extreme Nachfrage sind vielfältig. Eines der Hauptargumente ist der wesentlich umwelt- und klimafreundlichere Ansatz. Denn durch die fortschrittliche Proof-of-Stake-Blockchain können die Krypto-Miner mit ihrem hohen Energieverbrauch eingespart und stattdessen den Tokeninhabern die Belohnungen bezahlt werden.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

Aktuell profitieren Anleger von einer selbst für den Kryptomarkt außerordentlich attraktiven Rendite von 332 %. Jedoch sinkt diese mit Zunahme der Investoren, dafür erhalten diese sie schon während des Vorverkaufs, neben den Buchgewinnen durch die Preiserhöhungen von bis zu 47,14 %.

Allerdings schafft Dogecoin nicht nur einen umweltfreundlichen Coin, welcher leichter langfristige Investoren anzieht und deren Kapital bindet, um somit für einen stabilisierenden und treibenden Effekt des Coins bei der ersten Listung zu sorgen.

Ein weiterer bedeutender Vorteil ist, dass Dogecoin20 deflationär ist, während es sich bei Dogecoin um eine inflationäre Kryptowährung handelt. Daher ist der optimierte Dogecoin20 auch eher mit Gold und Bitcoin zu vergleichen. Daher bietet er viele Gründe, weshalb er stärker als DOGE und somit um 3.742.757 % steigen könnte.

Jetzt frühzeitig $DOGE20 kaufen!

Ethereum Kurs Prognose

Erst am 13. März wurde das lange erwarte Dencun-Upgrade für Ethereum in das Mainnet implementiert. Somit kann die Performance von Ethereum verbessert, die Gebühren reduziert und die Nachteile im Vergleich zu Solana etwas ausgeglichen werden.

Dennoch hatte Ethereum auf die Einführung reagiert, wie es aufgrund von vergangenen Entwicklungen zu erwarten war. So kam es wieder bis zum 13. März zu einem Buy-the-Rumor-Trend, welcher dann von einem Sell-the-News und Kursverlusten von mehr als 14 % abgelöst wurde.

Ethereum Chart – Quelle: Tradingview

Förderlich dürften sich die Einführung von ETPs für institutionelle Investoren und Vermögende durch die London Stock Exchange sowie die geplante Krypto-ETFs in Hongkong auswirken.

Ein Verbot oder eine Verzögerung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA, eine Korrektur von Bitcoin und höhere Inflationsdaten sowie eine stabilere Wirtschaft haben vermutlich einen bärischen Effekt auf Ethereum.

Im Gegenteil dazu sind die Genehmigung der ETFs, neue Allzeithochs von Bitcoin, niedrige Inflationsdaten und eine schlechte Wirtschaftslage tendenziell positiv für die Kursentwicklung von ETH.

Ein besonders wichtiges Ereignis stellt das FOMC-Meeting am Mittwoch dar, bei welchem die amerikanische Notenbank die Leitzinsen verkündet. Aufgrund der gestiegenen Inflationsdaten und den robusteren Wirtschaftsdaten dürfte die Fed hawkish bleiben, was aufgrund der Erwartungen nur leicht bärisch für Ethereum sein könnte.

Die Chancen für die ETF-Genehmigung haben sich zuletzt auch wieder etwas verschlechtert, weshalb Anleger letzte Woche 13,9 Mio. USD aus Ethereum abzogen. Die ETFs könnten dennoch bis Jahresende zugelassen werden.

Jetzt in Zukunft von Dogecoin20 investieren!

Ethereum Chart – Quelle: Tradingview

Erst mal dürfte die Volatilität bis zum FOMC-Meeting abnehmen und möglicherweise noch einmal das 23,6er-Fibonacci-Retracement von 3.341 USD angelaufen werden. Allerdings befinden sich zumindest jetzt noch bis 3.373 USD viele Kauforders im Markt.

Auf der Oberseite stellt sich hingegen das psychologische Level von 4.000 USD, welches für eine Fortsetzung der Rallye zunächst nachhaltig überschritten werden muss. Bis zum Jahresende könnte Ethereum 10.000 USD und bis 2025 15.000 USD erreichen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.