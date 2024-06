Ethereum News: Schock nach ETF? Diese Entwicklung wird wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum fällt in den letzten 24 Stunden erneut um rund 2 Prozent. Damit sehen wir auch auf Wochensicht wieder Schwäche gegenüber Bitcoin. So richtig möchte die Altcoin-Saison nicht beginnen und Ethereum durchstarten. Der Handelsstart der Ethereum-ETFs, der Anfang Juli vonstattengehen könnte, scheint ein möglicher Impuls. Nun sieht ein Analyst einen potenziellen Schock nach dem ETF-Handelsstart. Denn die folgende Entwicklung könnte in den nächsten Monaten noch wichtig werden.

Schock nach Ethereum-ETF? Das müssen Anleger wissen

Die überwiegende Mehrheit der Ethereum-Bestände, etwa 78 Prozent, befindet sich in den Händen langfristiger Inhaber. Darauf verweist der folgende Analyst – doch warum könnte dies einen Schock auslösen?

Most #ETH hodlers got!



78% of all #Ethereum is held my long-term holders. pic.twitter.com/HI9Nb6q7LT — Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) June 28, 2024

Nach der Genehmigung der ETF könnte die steigende Nachfrage einen Angebotsschock auslösen, da Ethereum bereits knapp ist und das handelbare Angebot begrenzt bleibt. Deflationäre Kräfte wirken auf ETH ein, während die Staking-Rate hoch bleibt. Diese Faktoren begünstigen langfristige Halter, die aktuell klar dominieren. Mittelfristig könnten diese Bedingungen zu steigenden Kursen führen, da die Knappheit und die hohe Nachfrage eine Preiserhöhung unterstützen dürften, besonders in einem Umfeld, das durch institutionelles Interesse und die Verbreitung von ETFs geprägt ist. Die marktwirtschaftlichen Kräfte scheinen über kurz oder lang Garant für eine Neubewertung der zweitwertvollsten Kryptowährung der Welt.

Auch andere Analysten verwiesen zuletzt auf den Angebotsschock bei Ethereum. So könnte dies der nächste Treiber im Jahr 2024 werden. Doch nicht nur das Angebot ist wichtig, sondern eben auch die Nachfrage. Erst wenn diese nachhaltig anzieht – möglicherweise durch Spot-ETFs – wird eine Neubewertung bei ETH möglich.

A Massive Ethereum Supply Shock Is Coming pic.twitter.com/7FTkbzzSJ7 — Lark Davis (@TheCryptoLark) June 21, 2024

