Kryptomarkt: Die Sorgen um Bitcoin, Ripple, Ethereum & Co. überwiegen

€uro am Sonntag

Nach der jüngsten Erholung am Kryptomarkt, die dem Bitcoin Ende März oberhalb von 48.000 Dollar den höchsten Stand des bisherigen Jahresverlaufs beschert hatte, ist den Investoren die Lust auf Risiko bereits wieder vergangen. Zu Wochenbeginn ist der Kurs zeitweise deutlich unter die Marke von 40.000 Dollar abgesackt, konnte diese anschließend aber immerhin relativ schnell zurückerobern.

Grund für die erneute Schwäche, die neben dem Bitcoin fast den gesamten Kryptomarkt betrifft, ist die Aussicht auf ein noch entschlosseneres Vorgehen der US-Notenbank Fed gegen die rasant steigende Inflation. Die Folge: Riskantere Assets wie Tech-Aktien oder eben Kryptowährungen werden aus den Depots geworfen, die Kurse fallen.

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Positive branchenspezifische Signale, die es etwa im Rahmen der Konferenz Bitcoin 2022 in Miami ebenfalls gab, finden in diesem Umfeld kaum Gehör. Auch die Tatsache, dass sich Investoren mit großen Bitcoin-Beständen auf dem aktuellen Niveau die Taschen füllen, lieferte keine Impulse. Dabei haben allein MicroStrategy (siehe lnvestor-Info) und die Luna Foundation Guard in den vergangenen Wochen Tausende Bitcoins eingesammelt. Sie rüsten sich damit für die Zeit, wenn die Fed wieder den Fuß vom Gas nimmt. Denn dann kennen Bitcoin und Co laut Mike Novogratz, Chef der Kryptobank Galaxy Digital, nur noch eine Richtung: "To the moon."

Kurz- und mittelfristig dürften aber Makrofaktoren wie Zins- und Inflationssorgen in Verbindung mit neuen Höchstständen bei der Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq 100 immer wieder für Turbulenzen sorgen.

INVESTOR-INFO

CEO im Kaufrausch

Wenige Tage, nachdem sich MicroStrategy Ende März einen Kredit über 205 Millionen Dollar besorgt hatte, hat CEO Michael Saylor einen Großteil davon bereits in Bitcoins investiert. Wie er in der Vorwoche mitteilte, hat MicroStrategy weitere 4.167 Einheiten der Digitalwährung mit einem Gesamtwert von rund 191 Millionen Dollar erworben. Durch den jüngsten Zukauf wächst der Bitcoin-Bestand von MicroStrategy auf 129.218 Einheiten, die zu aktuellen Kursen etwa 5,2 Milliarden Dollar wert sind. Mutige Anleger, die Saylors Vision teilen, können sich ein paar Stücke ins Depot legen - sollten aber die Risiken und die hohe Volatilität im Kopf behalten.

Ein Produkt, fünf Coins

Mit dem Crypto Leaders ETN von VanEck können Anleger auf fünf der größten, wichtigsten und liquidesten Kryptowährungen setzen - und zwar bequem mit einem Produkt, das per WKN und ISIN an regulierten Wertpapierbörsen gehandelt wird. Als Basiswert der voll besicherten Exchange Trades Notes dient der MVIS CryptoCompare Crypto Leaders Index. Aktuell umfasst dieser Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana und Polkadot. Für Anleger, die eine kleine, aber dennoch diversifizierte Kryptoposition als Depotbeimischung aufbauen wollen, ist das Produkt damit durchaus interessant. Sie tragen neben dem Kurs- aber auch ein Emittentenrisiko.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Galaxy Digital Holdings Ltd Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Galaxy Digital Holdings Ltd Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Galaxy Digital Holdings Ltd Registered Shs

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Finanzen Verlag