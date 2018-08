Türkei: Lira-Verfall belastet Bankaktien

€uro am Sonntag

Der ­Lira-Kurs brach am Freitag zeitweise um mehr als zehn Prozent ein. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung damit mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt.Der wachsende Einfluss des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf die Zentralbank beunruhigt internationale Investoren schon seit Monaten. Hinzu kommt der Streit zwischen Washington und Ankara über den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson. Die EZB-Bankenaufsicht prüft laut einem Bericht der "Financial Times" wegen des Währungsverfalls die Verbindungen europäischer Geldhäuser zur Türkei.Die Situation werde zwar insgesamt noch nicht als kritisch eingestuft, heißt es. Besonders exponiert seien aber die Großbanken BBVA aus Spanien, die italienische Unicredit und die französische BNP Paribas . Deren Aktien verloren am Freitag mehr als drei Prozent. Deutsche Bank und Commerzbank gerieten in den Strudel und verloren 3,3 und zwei Prozent. (Redaktion €uro am Sonntag)___________________