Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Wachstum oder Verlust?

Bei einer frühen Investition in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2.558,71 Hedera im Besitz. Die gehaltenen Hedera wären am 15.08.2025 632,93 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,2474 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,71 Prozent abgenommen.

Am 04.11.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net