ICP-Investment im Fokus

Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

30.08.25 11:03 Uhr
Bei einem frühen Internet Computer-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
4,9172 USD 0,0087 USD 0,18%
Charts|News

Am 26.10.2021 war Internet Computer 46,84 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in ICP investierten, hätten nun 213,49 Internet Computer im Besitz. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.047,93 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 4,909 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,52 Prozent abgenommen.

Am 22.06.2025 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,553 USD. Bei 15,31 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

