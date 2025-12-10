Devisen: Euro bewegt sich vor US-Zinsentscheidung kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1638 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1634 (Dienstag: 1,1637) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8595 (0,8593) Euro.

Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Es wird allgemein mit einer erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Allerdings fällt die geldpolitische Entscheidung unter erschwerten Bedingungen. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage am Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA.

"Zu allem Überfluss muss sich die US-Notenbank den politischen Einflussversuchen und dem Druck des Weißen Hauses zu massiven Zinssenkungen erwehren", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen.

Zudem herrscht im geldpolitischen Rat der Fed keine Einigkeit. "Selten war die US-Notenbank so gespalten", heißt es in einem Ausblick der Commerzbank. Das Protokoll der vergangenen Zinssitzung und jüngste Kommentare von Fed-Mitgliedern haben diese Uneinigkeit deutlich gemacht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8741 (0,8735) britische Pfund, 182,32 (181,96) japanische Yen und 0,9356 (0,9385) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.192 Dollar. Das waren 15 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/