IOTA Kurs Prognose: Kommt der Turnaround?

Die Kryptowährung IOTA hat innerhalb des vergangenen Monats rund 20 Prozent an Wert verloren, ähnlich wie viele andere Altcoins am Kryptomarkt. Doch wie stehen die Chancen für die kommenden Monate? Kann es bei IOTA womöglich zum lang ersehnten Turnaround kommen? In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuelle Lage am Markt und klären die Frage, ob sich ein Einstieg in IOTA derzeit lohnt oder ob lieber die Finger davon gelassen werden sollten. Am Ende des Beitrags findet sich zudem noch eine Investmentalternative.

Was verbirgt sich hinter IOTA?

Bei IOTA handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um ein öffentliches Wertübertragungsprotokoll, ähnlich zu vielen anderen Krypto-Projekten. Der große Unterschied zu den meisten anderen Wertübertragungsprotokollen besteht allerdings darin, dass die Nutzung des Protokolls vollkommen kostenlos ist. Transaktionen im IOTA-Netzwerk sind damit vollkommen gebührenfrei. Miner, die in anderen Netzwerken hohe Transaktionskosten verursachen, sind damit bei IOTA quasi überflüssig. Stattdessen basiert IOTA auf einem System von Validierungsknoten, dem sogenannten Tangle. Darüber hinaus müssen Nutzer für den Erhalt des Netzwerks bei jeder Transaktion zwei andere Transaktionen validieren, damit die Kostenfreiheit zur Realität wird.Die dazugehörige Kryptowährung des Netzwerks ist dabei der MIOTA-Token, der gerne auch als IOTA bezeichnet wird.

24 Prozent Verlust in einem Monat – Kommt es zum Turnaround?

Trotz des augenscheinlich hohen Potenzials musste der IOTA-Token in den letzten Wochen herbe Verluste hinnehmen und notiert damit bei einem Kurs von rund 0,139 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 472 Millionen US-Dollar. Innerhalb von nur einem Monat hat IOTA rund 24 Prozent an Wert verloren, was unter anderem auf die Ängste vor einer Rezession in den USA zurückzuführen ist. Am heutigen Tage, dem 21. August 2024, bewegte sich IOTA allerdings mit 4,6 Prozent deutlich in Richtung Norden. Entsprechend groß ist die Hoffnung nach einem Turnaround. Doch wie stehen die Chancen dafür? An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die am häufigsten genutzten Indikatoren im Rahmen der technischen Analyse zu werfen.

Einer dieser Indikatoren ist der RSI, welcher darüber Aufschluss gibt, ob ein Markt als Über- oder Unterkauft einzustufen ist. Auf der Zeiteinheit von einem Tag notiert der RSI bei einem Wert von rund 50, nach einem deutlichen Anstieg. Daran ist abzuleiten, dass trotz des Anstiegs noch genügend Potenzial für einen weiteren Anstieg vorhanden ist. Auf der anderen Seite durchbricht der Kurs aktuell das obere Band der Bollinger Bands, ebenfalls auf dem Tageschart, was für einen weiteren Anstieg spricht. Eine Vielzahl weiterer Indikatoren schließt sich daran an. Darüber hinaus stehen wieder die Faktoren Inflation, Leitzinsen und damit verbunden die Marktstimmung im Vordergrund. Sobald von diesen Faktoren deutlich positive Anzeichen ausgehen, ist mit einem Aufwind am Kryptomarkt und auch bei IOTA zu rechnen, womit ein nachhaltiger Turnaround eintreten könnte.

PEPE Unchained kurz vor 10 Millionen US-Dollar

Während es für IOTA in Richtung Turnaround gehen könnte, steht der neue Meme-Coin PEPE Unchained kurz davor, die Marke von 10 Millionen US-Dollar zu knacken. Verantwortlich dafür ist insbesondere die Community, die hinter PEPE Unchained steht und großteils auf die Meme-Figur PEPE zurückzuführen ist. Doch PEPE Unchained ist nicht nur ein klassischer Meme-Coin, denn das Projektteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein neues Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich derzeit im Aufbau befindet. Die technische Basis dafür liefert die Layer-2-Blockchain von Ethereum, die in den letzten Monaten deutlich an Volumen gewonnen hat.

Das liegt insbesondere an den geringen Transaktionskosten sowie der Skalierbarkeit. Doch wie geht es weiter mit PEPE Unchained? Im nächsten Schritt steht der Abschluss des Presales an, der sich bereits in der fortgeschrittenen Phase befindet. Ist der Presale abgeschlossen, steht eine erste Listung an einer dezentralen Kryptobörse an, gefolgt von weiteren Listings an zentralen Kryptobörsen. Bis es allerdings soweit ist, lässt sich der $PEPU-Token über die Projektwebsite erwerben, derzeit noch zu einem Preis von 0,0091996 US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass der Preis bis zum Abschluss in regelmäßigen Abständen weiter ansteigen wird.

