Kein Vorankommen bei Bitcoin, während der Snorter Token auf eine Million Dollar explodiert

Es scheint eine Marke zu sein, die die Bullen einfach nicht überwinden können. Der Bitcoin-Kurs prallt immer wieder im Bereich um 110.000 Dollar ab und legt anschließend eine Korrektur hin. Gestern war es die Nachricht, dass Israel den Iran angegriffen hat, die dafür gesorgt hat, dass die Rallye am Kryptomarkt beendet wurde. Bitcoin ist mit einer Korrektur von rund 4 % zwar noch glimpflich davongekommen, ein Anstieg über die 110.000 Dollar Marke rückt damit aber wieder in weitere Ferne. Ganz anders ist die Stimmung beim Snorter Token ($SNORT). Hier sind Anleger nicht mehr zu bremsen und die Nachfrage steigt von Tag zu Tag, weshalb Analysten von einer Kursexplosion ausgehen.

110.000 Dollar Marke unüberwindbar?

Noch vor 2 Jahren haben Anleger und Analysten davon geschwärmt, dass der Bitcoin-Kurs die 100.000 Dollar Marke erreichen könnte. Was für viele kaum vorstellbar war, ist inzwischen längst Realität. Allerdings wirft das Erreichen der 100.000 Dollar Marke auch die Frage auf, wie weit es von hier aus noch bergauf gehen kann, oder ob hier tatsächlich das Zyklus-Top erreicht ist. Ein Blick auf den Chart macht deutlich, dass die Bullen spätestens im Bereich um die 110.000 Dollar Marke (+/- 2 % ) zu kämpfen haben.

(Bitcoin Chart – Quelle: Tradingview)

Zum 4. Mal wurden die Bullen jetzt im Bereich zwischen 108.000 und 112.000 Dollar abgewiesen. Allerdings zeigt sich auch, dass die Korrekturen immer kleiner ausfallen und die Abstände immer kürzer werden. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es schon bald gelingen könnte, diese Zone nachhaltig hinter sich zu lassen. Der Anstieg von 120.000 Dollar auf 150.000 Dollar könnte einigen Experten zufolge dann deutlich schneller gehen als der Anstieg von 100.000 Dollar auf 120.000 Dollar.

Bis es so weit ist, suchen Anleger stets nach Altcoins, die schon früher explodieren und deutlich höhere Renditen als Bitcoin einbringen können. Dabei ist es aktuelle vor allem der Snorter Token ($SNORT), der für Aufsehen sorgt. Hier könnte der Kurs sogar um das 10-fache steigen.

Fast eine Million Dollar: Snorter Token explodiert

Während sich der Bitcoin-Kurs weiterhin seitwärts bewegt, rücken kleinere Kryptowährungen zunehmend in den Fokus der Anleger. Denn gerade neue Projekte mit einem klaren Use Case bieten oft die Chance auf hohe Gewinne, da die Bewertung am Anfang noch deutlich niedriger ist und relativ wenig Kapital ausreicht, um den Kurs zu vervielfachen. Genau das trifft auf den Snorter Token ($SNORT) zu, der derzeit für Aufsehen sorgt.

Mit $SNORT kommt nicht nur ein neuer Coin, sondern auch ein vielseitiger Telegram Trading Bot auf den Markt. Dieser wurde speziell für den Handel mit Meme Coins entwickelt und punktet mit einer Reihe professioneller Funktionen: MEV-Protection, automatisierte Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, ein Honeypot-Filter sowie eine integrierte Sniper-Funktion zur schnellen Teilnahme an neuen Token-Launches. Damit richtet sich Snorter an alle, die sicherer, schneller und effizienter handeln möchten.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Noch befindet sich der Token im Presale. Anleger können also noch einsteigen, bevor er an den großen Kryptobörsen gelistet wird. Das kann für Investoren gleich mehrere Vorteile mit sich bringen. Zum einen ist es in dieser Zeit noch möglich, die Token zum günstigen Fixpreis zu kaufen, zum anderen wird der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

Anschließend kann es beim Börsenlisting schnell zu einer Kursexplosion kommen. Vor allem, wenn die Nachfrage schon während des Vorverkaufs sehr hoch ist. Dass das Projekt auf großes Interesse stößt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Anleger haben inzwischen bereits fast eine Million Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, obwohl der Vorverkauf erst vor wenigen Tagen gestartet ist.

Analysten rechnen daher mit einem starken Start und hohem Kurspotenzial nach dem Launch. Zusätzlich bietet Snorter eine Staking-Funktion, mit der Investoren ein passives Einkommen durch zusätzliche $SNORT-Token erzielen können. Ein weiterer Pluspunkt, der nicht nur eine zusätzliche Staking-Rendite einbringt, sondern auch dafür sorgt, dass das Angebot beim Launch knapp ist, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können. Gemeinsam mit der hohen Nachfrage ergeben sich damit die idealen Voraussetzungen für eine potenzielle Kursexplosion.

