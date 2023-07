Einbruch am Kryptomarkt voraus? Blockchain-Entwickleraktivität schwächt sich ab

KI-Hype?

Die Entwickleraktivität bei Open-Source-Projekten ist nach jüngsten Zahlen deutlich zurückgegangen. Ist der KI-Hype der Grund dafür und was bedeutet das für den Kryptomarkt?

• Krypto-Marktzyklen: Entwickler-Abwanderung im Bärenmarkt

• Newcomer wandern ab, erfahrene Entwickler bleiben

• Erfolgreiche Kryptoprojekte



Im halbjährlichen Bericht der auf den Kryptospace fokussierten Early-Stage-Venture-Firma Electric Capital zeigt sich ein deutlicher Rückgang bei der Entwickleraktivität im Kryptosektor - und zwar um rund 22 Prozent in den letzten drei Monaten.

Zeichnete sich zuletzt eine Erholung im Krypto-Bärenmarkt ab, so könnte die Abwanderung von Entwicklern auf einen weiteren Einbruch hindeuten. Eine gewisse Abwanderung der Entwickler habe sich aber in der Vergangenheit immer während einer Baisse am Kryptomarkt gezeigt, so der Bericht. Auffällig sei vor allem der Schwund bei den Newcomern, also Entwicklern, die weniger als zwölf Monate auf der Blockchain unterwegs sind. Bei den Entwicklern, die seit mehr als einem Jahr dabei sind, und die für rund 80 Prozent der Codes verantwortlich sind, ist die Abwanderungsquote weitaus geringer.

Neueinsteiger vs. etablierte Open-Source-Entwickler

Insgesamt zeichnet sich nämlich eine positive Entwicklung der Entwicklertätigkeit ab: Zwar sind innerhalb des letzten Jahres rund 22 Prozent der Open-Source-Entwickler nicht mehr auf der Blockchain aktiv resp. haben länger als zwei Monate keinen Code mehr beigesteuert, allerdings gibt es seit dem Allzeithoch im November 2021 deutlich mehr monatlich aktive Entwickler. Seit dem 1. Juni 2021 sind es laut der vorliegenden Daten ("Commits" in Open-Source-Verwaltungssystemen wie GitHub) rund ein Viertel mehr, seit dem 1. Juni 2020 zeigt sich sogar ein Plus von 95 Prozent.

Aus den Daten zieht Electric Capital folgende Schlussfolgerungen: Die verstärkte Abwanderung bei der Gruppe der Neueinsteiger bestätige, dass diese zwar um Marktspitzen herum dominierten, in Bärenmärkten jedoch eine geringere Bindung aufweisen. Denn: "Die Marktzyklen erklären auch die Dominanz zwischen Newcomern, aufstrebenden und etablierten Krypto-Entwicklern", so der Bericht. Die Kohortenbindungsanalyse ab 2015 zeige zudem, dass Entwickler, die in Zeiten der Baisse einsteigen, schneller wieder gehen.

Blockchain der Wahl: Alte und neue Projekte

Der Bericht von Electric Capital stellt zudem heraus, dass Ethereum weiter das Netzwerk der Wahl für neue Entwickler bleibt. Auf der Layer-1-Blockchain sind weiterhin die meisten Entwickler unterwegs. Multi-Chain-Plattformen wie Avalanche oder Polygon, die mit Ethereum kompatibel sind, erfreuen sich ebenfalls weiterer Beliebtheit unter den Entwicklern. Bei den neuen Projekten fallen Sui und Aptos mit besonderem Wachstum auf - Sui verzeichnet seit einem Jahr eine Zunahme an Entwicklertätigkeit um 444 Prozent, Aptos um 191 Prozent.

KI-Hype als Entwickler-Magnet

Laut der jährlichen e-Trading Edit-Umfrage der US-Großbank JPMorgan könnte auch der KI-Sektor zunehmend das Interesse der (Blockchain-) Entwickler auf sich ziehen.

JPMorgan befragt Händler aller Anlageklassen weltweit zu ihren Prognosen für das kommende Jahr zu verschiedensten Themen. Bei der Frage, welche Technologien in den nächsten drei Jahren die Märkte dominieren werden, sehen 53 Prozent der befragten institutionellen Investoren die Technologie der "Künstlichen Intelligenz" resp. des "Maschinellen Lernens" in Sachen Zukunftstechnologie im Trading vorne. Die "API-Integration" und die "Blockchain/Distributed-Ledger-Technologie" landen auf den Plätzen zwei und drei.

