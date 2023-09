Euro-Dollar-Kurs: Euro notiert stabil über 1,07 US-Dollar

Konjunkturdaten im Blick

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0750 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zur Wochenmitte stehen in den USA wichtige Konjunkturzahlen auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht neue Inflationszahlen. Zwar dürfte der allgemeine Preisauftrieb im August zugelegt haben. Die von der US-Zentralbank Fed besonders beäugte Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel) dürfte aber gefallen sein.

Die US-Notenbank trifft in der kommenden Woche ihre nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Seit März 2022 hat sich die Federal Reserve mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Ihren weiteren Kurs macht sie allerdings abhängig von der konjunkturellen Entwicklung.

/bgf/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)