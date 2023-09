Rubelkurs im Blick: Russische Zentralbank will im September deutlich mehr Devisen verkaufen

Fremdwährungsanleihen

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fremdwährungsanleihen will die russische Zentralbank nach eigenen Angaben in diesem Monat deutlich mehr Devisen verkaufen.

Der Wert soll 150 Milliarden Rubel (1,4 Mrd Euro) betragen, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Damit steigt das Volumen vom 14. bis zum 22. September täglich auf fast das Zehnfache der bisherigen Menge.

Hintergrund ist eine Rückzahlung an Anleiheinvestoren, die am 16. September ansteht. Das Gesamtvolumen dieser Papiere betrage drei Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro). Die Rückzahlung soll in Rubel erfolgen, aber die Zentralbank geht nach eigenen Angaben davon aus, dass einige Inhaber ihre Rubel in Devisen umtauschen wollen. Der Devisenverkauf durch die Zentralbank solle dazu beitragen, die mögliche zusätzliche Nachfrage nach Devisen zu decken und Schwankungen auf dem Währungsmarkt in Grenzen zu halten.

Seit August setzt die Zentralbank beim An- und Verkauf von Fremdwährungen Geld des nationalen Wohlstandsfonds ein. Auch beim angekündigten Devisenverkauf in diesem Monat sollen Mittel des ursprünglich für die Rentensicherung angedachten Staatsfonds eingesetzt werden.

Russischen Medienberichten zufolge sollen die geplanten Devisenverkäufe den Wertverfall des Rubels bei der Rückzahlung der Anleihen verhindern. Eine wesentliche Stärkung der Landeswährung sei jedoch nicht zu erwarten. Der Rubelkurs selbst reagierte auf die Meldung nur kurz: Nach einem leichten Zuwachs am Mittwochmorgen sackte er danach gegenüber dem Dollar und dem Euro erneut ab.

