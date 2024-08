Krpyto News: Pepe Coin stürzt ab, während PEPU auf 7 Millionen USD explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Korrektur am Kryptomarkt geht erst recht nicht an Meme Coins vorbei. Besonders schwer getroffen im Meme-Sektor hat es hierbei Pepe (PEPE). Besser sieht es hingegen für einen anderen Pepe-basierten Coin aus. Denn dieser ist vom Kurs-Crash nicht betroffen.

Pepe Kurs stürzt um 30 Prozent ab

Noch im Mai hatte PEPE ein neues Allzeithoch erreicht und gehörte damit zu den Kryptowährungen mit der besten Perfomance in 2024 unter den Top 100. Rund zwei Monate später notiert Pepe jedoch 47 Prozent unter dem Allzeithoch in Höhe von 0,00001718 USD. Und ein neues Allzeithoch ist zumindest kurzfristig nicht in Sicht.

Aktuell notiert Pepe nämlich bei 0,000008563 – vor rund einer Woche waren es noch 0,000012 USD. Zuvor war Pepe noch am Golden Ratio Widerstand bei rund 0,0000136 USD abgeprallt. Und allein um diesen Wert wieder zu erreichen, müsste Pepe rund 37 Prozent zulegen. Zwar sind Kursbewegungen in dieser Region bei Meme-Coins nicht ungewöhnlich, allerdings kämpft Pepe aktuell zusätzlich mit zunehmender Konkurrenz.

Pepe ist aktuell der größte Meme-Coin ohne Hunde-Meme und hatte sich dieses Jahr mit einer Marktkapitalisierung von kurzfristig über 5 Milliarden USD sich scheinbar die sichere dritte Position im Meme-Coin-Markt gesichert. Ein Problem von Pepe Coin gegenüber neueren Meme-Coins wie Dogwifhat oder Book of Meme: Da Pepe ein ERC20-Token ist, sind die Transaktionsgebühren deutlich höher. Noch profitiert Pepe jedoch von der großen Ethereum-Nutzerschaft. Entscheidend für den kurzfristigen Verlauf des Pepe Coins dürfte nun sein, ob die Unterstützung bei 0,000085 USD hält. Sollte dies nicht der Fall sein, droht ein weiterer Pepe Kurs Crash auf 0,0064 USD.

Nicht jeder Pepe Meme Coin ist auf dem absteigenden Ast

Während Pepe-Anleger aktuell also weiterhin mit hohen Kursschwankungen rechnen müssen, sieht es für PEPU-Investoren besser aus. Denn der Pepe Unchained Token PEPU konnte in der Zwischenzeit um mehrere hundertausend Euro zulegen und hat mittlerweile schon 7,2 Millionen USD im Presale eingesammelt. Da sich Pepe Unchained noch im Presale befindet, wirkt sich der Crash am Kryptomarkt nicht negativ auf den PEPU-Preis aus. Stattdessen profitieren Anleger sogar von steigenden Preisen mit jeder neuen Vorverkaufsrunde. Daher erzielen PEPU-Anleger bis zum Launch zumindest einen Buchgewinn. Zusätzlich kommt die hohe Staking-Rendite von über 200 Prozent pro Jahr hinzu. Doch was Pepe Unchained so besonders?

Pepe Unchained setzt wie das Original auf das Pepe-Meme, aber kommt zusätzlich mit einer eigenen Layer-2-Blockchain daher. Dadurch löst Pepe Unchained das große Problem von Pepe: die hohen Gebühren. Gleichzeitig könnte sich in Zukunft auf der Layer-2 ein gesamtes Ökosystem bilden. Wie gut Layer-2-Technologien angenommen werden, zeigen die Beispiele von Base oder Polygon.

