Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Neues Netflix-Spar-Abo mit Werbung soll kommen

Wie die Website The Sydney Morning Herald berichtet, soll der US-amerikanische Streaming-Gigant Netflix an der Einführung eines neuen Abonnements arbeiten. Dieses soll als eine Art Spar-Variante nur rund acht US-Dollar kosten. Im Gegenzug müssten Nutzerinnen und Nutzer allerdings auch mit Werbung auf der Plattform leben. Die bisher verfügbaren Abos blieben hingegen werbefrei. Die Informationen über die Pläne von Netflix habe The Sydney Morning Herald eigenen Angaben zufolge von lokalen Quellen, die wissen würden, dass der Streamingdienst begonnen habe, mit Werbeanbietern über ein entsprechendes Vorhaben zu reden. Bei den Gesprächen soll es sich um das Schalten von Werbung gedreht haben, die nicht übersprungen werden könne. Laut der Nachrichtenseite versuche Netflix mit dem neuen Angebot seine Umsätze erneut anzukurbeln. Das Wachstum des Unternehmens habe sich zuletzt verlangsamt.

Keine Werbung für Krypto und Glücksspiel auf Netflix

Bezüglich der Werbeinhalte, die im Zuge des neuen Spar-Abos auf der Plattform gezeigt werden, soll Netflix ganz klare Vorstellungen darüber haben, was passend und was unangebracht ist. Laut den lokalen Quellen des Sydney Morning Herald habe sich das Unternehmen beispielsweise bewusst gegen Werbung für Politik, Glücksspiel und Krypto entschieden. Auch Produkte für Kinder sollen nicht beworben werden dürfen. Weitere Verbote oder Beschränkungen für Medikamente seien aktuell noch in der Besprechung. BTC-Echo zufolge ist Netflix nicht das einzige Unternehmen, das einen Bann für Krypto-Werbung ausspricht. Erst jüngst sei ein Deal zwischen der UEFA Champions League und Crypto.com im Wert von 495 Millionen US-Dollar geplatzt. Wie die Website PCGH berichtet, verbot auch Facebook bereits im Jahr 2018 das Schalten von Werbung für Krypto-Produkte auf dem sozialen Netzwerk, um seine Nutzerinnen und Nutzer vor Betrügereien zu schützen. Mittlerweile sind Anzeigen mit Einschränkungen wieder möglich. Laut BTC-Echo habe sich mit dem negativen Umschwung am Markt auch scheinbar das Image des Sektors verschlechtert. Während früher die Krypto-Werbedeals hoch lukrativ waren und beispielsweise Coinbase, Crypto.com und FTX in der Halbzeitpause des Superbowls insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar für Werbung zahlten, sind diese Namen heute offenbar nicht mehr so gern gesehen.

Neues Netflix-Abo soll schon ab November 2022 verfügbar sein

Das geplante Spar-Abo sollte laut Informationen von Variety ursprünglich Anfang 2023 erscheinen. So habe es zumindest Netflix seinen Investoren mitgeteilt. Nun strebe das Unternehmen allerdings schon eine Einführung zum ersten November 2022 an. Mit diesem Schritt möchte Netflix Variety zufolge Disney+ zuvorkommen. Der Konkurrent gab nämlich bekannt, ebenfalls eine Art Spar-Abo veröffentlichen zu wollen, und zwar am 8. Dezember 2022. Mit dem Launch des Angebots im November kann somit Netflix als erster ins Rennen um neue Abonnenten gehen. Offiziell wurde dies von Netflix jedoch noch nicht bestätigt. "Wir befinden uns noch in den Anfängen der Entscheidung, wie wir eine preisgünstigere, werbefinanzierte Stufe einführen können, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen", zitiert Variety einen Unternehmensvertreter.

Das Spar-Abo wird voraussichtlich in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland verfügbar sein, sodass auch hierzulande Interessenten die Möglichkeit haben, es abzuschließen. Nach Angaben von Variety sollen beim Anschauen von Serien pro Stunde vier Minuten Werbung gezeigt werden. Bei Filmen plane man hingegen im Vorhinein, Anzeigen abzuspielen.

