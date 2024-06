Krypto-Experte wirft die Frage auf: “Sind wir zurück im Bärenmarkt?”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Michaël van de Poppe, ein renommierter Krypto-Analyst mit 166.000 Followern auf YouTube und über 720.000 Followern auf X, hat in seinem neuesten Video eine brennende Frage gestellt: Ist der Bullenmarkt vorbei und sind die Bären zurück? Diese Frage stellt er vor dem Hintergrund einer deutlichen Korrektur in den Altcoin-Märkten, die viele Anleger verunsichert.

Screenshot aus seinem Video, Quelle: https://www.youtube.com

Van de Poppe erläutert, dass das Interesse an Kryptowährungen derzeit auf einem zyklischen Tiefpunkt ist, vor allem weil die Einzelhändler aus dem Markt verschwunden sind. Laut van de Poppe ist das Volumen im Einzelhandel um rund 70% gegenüber 2021 gesunken. Während Meme-Coins und traditionelle Aktien wie Nvidia boomten, zogen sich viele Kleinanleger aus dem Krypto-Markt zurück.

Zunahme institutioneller Investitionen

Dennoch betont van de Poppe, dass institutionelle Investitionen erheblich zugenommen haben. Institutionelle Anleger sind in diesem Zyklus präsenter als je zuvor, was die Dynamik des Marktes verändert hat. Allerdings sind viele Altcoins im Wert gegenüber Bitcoin stark gesunken, was die Stimmung der Einzelhändler weiter belastet.

Die Bitcoin-Dominanz ist auf eine kritische Widerstandsmarke von 58% gestiegen, was zeigt, wie niedrig die Altcoin-Bewertungen im Vergleich zu Bitcoin aktuell sind. Van de Poppe erklärt, dass die jüngsten Marktkorrekturen überwiegend Bitcoin betreffen, was die Herausforderungen für Altcoins verdeutlicht. Seit dem Listing des Bitcoin-ETFs hat Bitcoin eine Konsolidierungsphase durchlaufen, während Altcoins weiterhin gefallen sind.

Potenziale für eine Erholung

Van de Poppe beobachtet, dass die Gesamtmarktkapitalisierung nahe an ihrem Allzeithoch konsolidiert, was auf eine mögliche bevorstehende Erholung hinweist. Ein Durchbruch dieses Levels könnte einen neuen Aufwärtstrend einleiten. Trotz der aktuellen Schwäche sieht van de Poppe Anzeichen von Stärke in einigen Altcoins und bleibt optimistisch, dass sich der Markt bald erholen könnte.

Ein wichtiger Faktor für eine bevorstehende Marktumkehr ist die Entwicklung von Ethereum. Van de Poppe weist darauf hin, dass Ethereum nach einer langen Schwächephase gegenüber Bitcoin Anzeichen einer Trendumkehr zeigt. Das bevorstehende Ethereum-ETF-Listing könnte der Katalysator für eine Erholung von Ethereum und anderen Altcoins sein.

Gesamtmarktkapitalisierung und institutionelle Investoren

Van de Poppe betont, dass die Gesamtmarktkapitalisierung exklusive Bitcoin (Total 2) immer noch deutlich unter dem Allzeithoch liegt, was auf erhebliches Aufholpotenzial für Altcoins hindeutet. Die zunehmenden institutionellen Investitionen könnten den Markt stabilisieren und das Fundament für einen neuen Aufwärtstrend legen.

Screenshot von seiner Analyse, Quelle: https://www.youtube.com

Ein weiteres positives Zeichen ist die steigende Anzahl an langfristig gehaltenen Bitcoin-Wallets, die auf das Vertrauen der Anleger in das langfristige Potenzial von Kryptowährungen hinweisen. Trotz dieser positiven Indikatoren warnt van de Poppe vor möglichen Risiken wie regulatorischer Unsicherheit und makroökonomischen Faktoren wie steigenden Inflationsraten und möglichen Zinserhöhungen.

Ausblick und Empfehlung

Van de Poppe schließt sein Video optimistisch ab und glaubt, dass der aktuelle Abschwung nur eine vorübergehende Phase ist. Er ermutigt Anleger, geduldig zu sein, ihre Strategien an die volatilen Marktbedingungen anzupassen und die Marktentwicklungen genau zu beobachten. Mit einem klaren Verständnis der aktuellen Marktmechanismen und einer langfristigen Perspektive können Anleger die Chancen nutzen, die sich in dieser volatilen Phase bieten.

Wie Van de Poppe im Video erwähnt hat, bieten Memecoins aktuell die Ausnahme vom eher bearischen Markt. So bietet das ICO von WienerAI die Möglichkeit, Token zum Vorverkaufspreis zu kaufen, welche laut Analysten nach dem Launch an Wert gewinnen könnten.

WienerAI auf der Website genauer betrachten.

WienerAI ist eine neue, KI-gestützte Kryptowährung, die durch ihr ungewöhnliches Konzept und beeindruckende Presale-Ergebnisse Aufmerksamkeit erregt hat. Die Münze kombiniert Elemente von Hunden, Künstlicher Intelligenz und Würstchen, was ihr eine einzigartige und humorvolle Nische im Krypto-Markt verleiht. Seit dem Start des Presales hat WienerAI über 6,3 Millionen Dollar gesammelt und plant auch Listungen auf großen zentralen Börsen.

Die Kryptowährung bietet nicht nur Meme-Wert, sondern auch fortschrittliche KI-basierte Handelsfunktionen. Der geplante KI-Trading-Bot von WienerAI analysiert Marktbedingungen und soll Händlern helfen, optimale Handelsentscheidungen zu treffen. Zusätzlich bietet WienerAI Staking-Möglichkeiten, um langfristige Investitionen zu fördern und die Stabilität des Tokens zu erhöhen.

Mit einer starken Community, bekannt als die “Sausage Army”, und umfangreichen Marketingbemühungen zielt WienerAI darauf ab, sowohl Gelegenheitsinvestoren als auch professionelle Krypto-Händler anzusprechen.

Hier zum Vorverkauf der $WAI Token.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.