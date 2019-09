Wie Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute performen

Der Bitcoin ist Dienstag 10.185,87 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 10.273,53 US-Dollar stand.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 307,85 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 307,08 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 198,47 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 197,64 Dollar zu Buche.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 72,84 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 72,76 Dollar gestanden.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 0,2671 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,2617 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0476 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0472 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 73,65 US-Dollar, während er am Vortag bei 74,95 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,2518 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2474 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs stagniert am Dienstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0043 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0043 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0589 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0586 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein NEM 0,0435 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0431 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 91,67 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 91,11 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs lief am Dienstag weiterhin seitwärts bei 9,103 US-Dollar. Bei 9,103 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net