Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,36 Prozent auf 68.163,45 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 67.916,89 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,04 Prozent auf 381,30 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 377,38 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.277,97 US-Dollar) geht es um -0,09 Prozent auf 3.274,88 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 71,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 71,34 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6039 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,6004 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4176 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,4173 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 163,04 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 161,74 US-Dollar wert.

Daneben wertet IOTA um 12:25 auf. Es geht 1,02 Prozent auf 0,1666 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1649 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0044 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0179 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0179 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -0,62 Prozent auf 26,79 US-Dollar. Gestern war Dash noch 26,96 US-Dollar wert.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 11,64 US-Dollar am Vortag auf 11,69 US-Dollar nach oben (0,42 Prozent).

