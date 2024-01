Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

07.01.24 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:40 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 44.164,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 43.951,96 US-Dollar gehandelt worden war. Werbung ADA/CHF und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie ADA/CHF mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5 Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,17 Prozent auf 238,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 235,86 US-Dollar wert. Währenddessen wird Ethereum bei 2.252,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.239,85 US-Dollar). Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,54 Prozent auf 66,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 65,64 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5724 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5682 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Cardano-Kurs um 1,18 Prozent auf 0,5288 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5226 US-Dollar an der Tafel. Zudem legt Monero zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 153,26 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 152,69 US-Dollar wert war. Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,2476 US-Dollar am Vortag auf 0,2816 US-Dollar nach oben (13,70 Prozent). Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0036 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1200 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1204 US-Dollar. Derweil geht es für den NEM-Kurs bergauf. NEM steigt 2,04 Prozent auf 0,0355 US-Dollar, nach 0,0348 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Dash-Kurs um 1,85 Prozent auf 29,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 28,77 US-Dollar an der Tafel. Zudem gewinnt NEO am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 12,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 12,03 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

