Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Samstag

Der Bitcoin-Kurs notiert am Samstag auf 6.877,12 US-Dollar ab. Damit rutschte der Bitcoin-Kurs unter den Stand vom Vortag von 6.882,38 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 233,42 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 233,17 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs ging auf 157,56 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 158,00 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 42,35 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 42,30 US-Dollar am Vortag.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,1899 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,1881 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,0337 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,0332 Dollar.

Der Monero-Kurs notiert am Samstag bei 53,76 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 53,84 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,1619 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,1613 US-Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0026 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0026 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,0487 US-Dollar. Hier standen noch 0,0478 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0370 Dollar.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 74,79 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 73,11 US-Dollar gehandelt worden war.

Heute kletterte der NEO-Kurs auf 7,390 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 7,349 US-Dollar.

