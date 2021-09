Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Sonntag

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 48.126,63 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 48.262,14 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 631,99 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 629,74 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 3.430,49 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 180,27 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 181,20 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs läuft bei 1,079 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Kurs der Digitalwährung Cardano wurde am Sonntag wenig bewegt bei 2,372 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 2,369 US-Dollar gestanden.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 271,39 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 271,76 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs ging auf 1,613 US-Dollar zurück. Damit verfehlte der IOTA den Stand vom Vortag von 1,656 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Sonntag wenig bewegt bei 0,0264 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0272 US-Dollar gestanden.

Der Stellar-Kurs notiert am Sonntag bei 0,3230 US-Dollar. Am Vortag war die Stellar 0,3224 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Stellar seine Seitwärtsbewegung fort.

Der NEM-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der NEM-Kurs bei 0,1839 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1833 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 199,20 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 199,37 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 49,62 US-Dollar, während er am Vortag bei 49,65 Dollar gehandelt wurde.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net