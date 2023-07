Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

17.07.23 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Werbung

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 26.025,1137 CHF -33,6818 CHF -0,13% Charts|News BTC/EUR 26.925,6833 EUR 1,2301 EUR 0,00% Charts|News BTC/GBP 23.106,5961 GBP 12,1936 GBP 0,05% Charts|News BTC/JPY 4.199.082,4327 JPY 6.161,8374 JPY 0,15% Charts|News BTC/USD 30.276,3350 USD 43,4691 USD 0,14% Charts|News ETH/CHF 1.658,8510 CHF 1,4513 CHF 0,09% Charts|News ETH/EUR 1.716,2537 EUR 3,7962 EUR 0,22% Charts|News ETH/GBP 1.472,8236 GBP 3,9661 GBP 0,27% Charts|News ETH/JPY 267.651,1727 JPY 971,7201 JPY 0,36% Charts|News ETH/USD 1.929,8256 USD 6,9453 USD 0,36% Charts|News XRP/CHF 0,6441 CHF -0,0007 CHF -0,11% Charts|News XRP/EUR 0,6664 EUR 0,0001 EUR 0,02% Charts|News XRP/GBP 0,5719 GBP 0,0004 GBP 0,07% Charts|News XRP/JPY 103,9312 JPY 0,1705 JPY 0,16% Charts|News XRP/USD 0,7494 USD 0,0012 USD 0,16% Charts|News LTC/CHF 79,9619 CHF -0,2227 CHF -0,28% Charts|News LTC/EUR 82,7289 EUR -0,1194 EUR -0,14% Charts|News LTC/GBP 70,9948 GBP -0,0682 GBP -0,10% Charts|News LTC/JPY 12.901,6422 JPY -0,2494 JPY -0,00% Charts|News LTC/USD 93,0238 USD -0,0047 USD -0,01% Charts|News BCH/CHF 216,2599 CHF 0,6403 CHF 0,30% Charts|News BCH/EUR 223,7433 EUR 0,9610 EUR 0,43% Charts|News BCH/GBP 192,0080 GBP 0,9168 GBP 0,48% Charts|News BCH/JPY 34.892,9495 JPY 199,2624 JPY 0,57% Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 0,15 Prozent auf 30.279,14 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 30.232,87 US-Dollar. Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,61 Prozent auf 251,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 250,16 US-Dollar an der Tafel standen. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,43 Prozent auf 1.931,11 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.922,88 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Litecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 93,03 US-Dollar am Vortag, tendiert Litecoin um 09:40 bei 93,03 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,7510 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7482 US-Dollar. Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,3174 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3150 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,77 Prozent. Zudem gibt Monero nach. Um -0,33 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 164,92 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 165,46 US-Dollar wert war. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1897 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1944 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0301 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,01 Prozent auf 33,42 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 32,76 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 9,192 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,104 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com