Krypto-Millionär? So hätten sich 1000 Euro in PEPE Coin entwickelt

Krypto-Millionär mit einem einzigen Investment werden? Das ist der große Traum vieler Anleger im Krypto-Sektor. Doch heutzutage heißen die Hype-Coins nicht mehr Bitcoin, Litecoin, Dash oder OmiseGO. Stattdessen setzen Trader vor allem auf Meme-Coins: Dogwifhat, Cats in a Dogs world, Mog Coin sind nur wenige Beispiele von neuen Kryptowährungen, die binnen kürzester Zeit hunderte Millionen US-Dollar mobilisieren konnten. Coins wie WienerAI, Pepe Unchained oder PlayDoge sind ebenso im Hype. Doch kann sich ein so riskantes Investment in Meme Coins wirklich lohnen? Hierfür blicken wir auf einen Coin, der eine ähnliche Entwicklung im vergangenen Jahr erlebt hatte: Pepe (PEPE).

So hätte sich Ihre Investition entwickelt, wenn Sie vor einem Jahr für 1000 Euro PEPE gekauft hätten

Aktuell notiert PEPE bei rund 0,00001217 USD und kommt so auf eine Marktkapitalisierung von rund 5,12 Milliarden USD. Das macht PEPE zum drittgrößten Meme-Coin der Welt. Nur Dogecoin und Shiba Inu sind wertvoller. Doch hätte ein Investment in den Pepe Coin gereicht, um die Millionenmarke zu knacken? Wir gehen ein Jahr zurück zum 24. Juli 2023. Damals notierte PEPE bei 0,0000012 US-Dollar. Dies entsprach einer Marktkapitalisierung von rund 580 Millionen US-Dollar. Eine Investition von 1000 Euro vor genau einem Jahr, würden heute rund 8.800 Euro entsprechen. Obwohl dies eine beeindruckende Performance darstellt, wären Anleger also weit davon entfernt, die Millionenmarke mit einem Investment von 1000 Euro zu durchbrechen.

Wir gehen einen Schritt weiter und nehmen für eine weitere Prognose an, dass der Pepe Coin eines Tages die maximale bis dato höchste Marktkapitalisierung des Dogecoins erreicht: 90 Milliarden US-Dollar. Doch selbst dann hätte ein Investment von vor einem Jahr in PEPE einen Wert von “nur” 154.000 Euro erreicht und damit nicht zur ersten Million gereicht. Ohnehin ist es nicht sehr realistisch, eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar anzunehmen. Denn selbst Dogecoin hat diesen Wert nach einmaligem Erreichen im Mai 2021 nicht mehr ansatzweise ankratzen können.

Das Beispiel zeigt allerdings ziemlich gut, dass der Traum vom Krypto-Millionär selbst mit einer ausgezeichneten Performance des Pepe-Coins nicht möglich erscheint bei einem Investment von rund 1000 Euro. Selbst, wenn Sie vor einem Jahr in den Meme Coin investiert hätten. Denn schon damals betrug die Marktkapitalisierung fast 600 Millionen USD. Wollen Sie hingegen heute mit einer Investition von 1000 Euro in den PEPE Coin die Millionenmarke durchbrechen, müsste der Pepe Coin eine Marktkapitalisierung von über 5 Billionen USD erreichen. PEPE müsste also den vierfachen Wert des Bitcoins erreichen – das ist nicht nur unrealistisch, sondern schlichtweg unmöglich. Und selbigen Verlauf kann man auch für viele Coins wie Dogwifhat erwarten. Es ist unrealistisch, dass neue Meme-Coins den Platz von Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu streitig machen könnten.

Statt Pepe & Co.: Anleger setzen auf ganz neue Coins

Trotz potenziell hoher Renditen müssen Anleger für das Durchbrechen der Millionenmarke also selbst deutlich höhere Summen investieren. Das ist aufgrund des hohen Risikos im Krypto-Sektor jedoch nicht sinnvoll. Daher setzen insbesondere erfahrene Trader und Spekulanten auf noch kleinere Coins, die eine Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen US-Dollar aufweisen. Als Alternative ist zuletzt zum Beispiel Pepe Unchained (PEPU) in den Fokus der Anleger gerückt. Denn PEPU befindet sich noch im Presale und wird mit einer Marktkapitalisierung von rund 70 Millionen US-Dollar launchen. Doch bereits bis zum Launch profitieren Käufer. Denn der Preis pro PEPU Token steigt mit jeder Vorverkaufsstufe weiter an. In rund einem Monat hat Pepe Unchained bereits mehr als 5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Pepe Unchained möchte eine Verbesserung des originalen Pepe-Coins darstellen. Denn da der Pepe Coin auf der Ethereum-Blockchain beheimatet ist, sind die Gebühren entsprechend hoch. Dieses Problem löst Pepe Unchained mit einer eigenen Layer-2-Blockchain. So senkt Pepe Unchained die Gebühren für Transaktionen und könnte zudem in Zukunft die Basis für ein gesamtes Meme Coin-Ökosystem darstellen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.