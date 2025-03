Krypto News: Altcoin-Saison voraus - diese 5 Anzeichen kennen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine Altcoin-Saison beschreibt eine Phase im Krypto-Markt, in der alternative Kryptowährungen deutlich stärker steigen als Bitcoin. Anleger freuen sich auf diese Zeiträume, da hohe Renditen innerhalb kurzer Zeit möglich sind. Während Altcoin-Saisons strömt viel Kapital von Bitcoin in kleinere Coins, die oft um ein Vielfaches wachsen (können). Diese Dynamik erhöht das Gewinnpotenzial, zieht neue Investoren an und sorgt für Euphorie im Markt.

Doch bis dato mangelt es an Impulsen für eine Altcoin-Saison – der CoinMarketCap-Index für eine Altcoin-Saison zeigt aktuell einen Wert von 14 – dies bedeutet, dass zuletzt nur 14 der Top 100 Altcoins Bitcoin outperformen. Die aktuelle Marktphase ist vorteilhaft für BTC, nicht für Altcoins.

Dennoch könnte sich dies bald ändern, eine Altcoin-Saison könnte starten. Laut Xremlin müssen mindestens drei von fünf zentralen Bedingungen erfüllt sein, um eine nachhaltige Altcoin-Saison auszulösen.

The biggest altszn ever will start when…



3 out of these 5 conditions are met



— Xremlin (@0x_gremlin) March 8, 2025

Der Analyst beschreibt Bedingungen, die bereits in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie stark risikofreudige Märkte befeuern können. Doch was müssen Anleger jetzt für eine Altcoin-Saison beachten? Welche Bedingungen sollten in den kommenden Wochen erfüllt sein, um endlich wieder eine Hausse bei Altcoins zu erleben?

Aggressive Zinssenkungen durch die Fed

Ein entscheidender Katalysator für risikoreichere Anlagen wie Altcoins könnte eine aggressive Senkung der US-Leitzinsen sein. Historisch betrachtet führt eine Reduzierung der Zinssätze dazu, dass Kredite günstiger werden. Dies wiederum erhöht die Risikobereitschaft der Investoren erheblich, da günstige Finanzierungsmöglichkeiten zu einer höheren Liquidität im Markt führen. Ein typisches Beispiel hierfür war die expansive Geldpolitik der US-Notenbank in den Jahren 2020 bis 2021. Damals führte der niedrige Leitzins nahezu unmittelbar zu einem starken Kapitalzufluss in spekulative Anlagen wie Kryptowährungen.

Aktuell liegen die Leitzinsen der Fed noch bei etwa 4,5 Prozent. Für eine nachhaltige Altcoin-Rallye müsste der Zinssatz aber deutlich gesenkt werden, idealerweise auf ein Niveau zwischen null und zwei Prozent. Analysten und Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Fed momentan eher vorsichtig agiert und vorerst keine schnellen Zinssenkungen in Aussicht stellt. Dennoch bleibt die Zinspolitik flexibel: Sollten die Inflationsdaten weiterhin positiv verlaufen oder im Gegenteil eine Rezession drohen, könnte die Fed rascher handeln. In beiden Szenarien – entweder nachlassender Inflation oder wirtschaftlicher Schwäche – wären Zinssenkungen eine realistische Option. Dennoch wird ein gewünschtes Niveau unter 2 Prozent Leitzinsen in 2025 wohl keinesfalls erreicht. Aktuell geht der Markt von 2-3 Zinssenkungen aus.

Quantitative Easing als Kurstreiber

Das Quantitative Easing bedeutet vereinfacht, dass die Zentralbanken massiv Geld in die Märkte pumpen. Diese Liquiditätserhöhung erfolgt meist durch umfangreiche Anleihekäufe. Ein solcher Schritt sorgt dafür, dass Anleger schnell über zusätzliches Kapital verfügen, das sie verstärkt in renditestarke, aber riskantere Anlageklassen investieren. Genau dieses Verhalten ließ sich besonders während der Finanzkrise 2008 und erneut während der Corona-Krise 2020 beobachten. Die damaligen QE-Maßnahmen lösten nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Kryptowährungen und insbesondere bei Altcoins starke Kurssprünge aus.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Fed möglicherweise bereits im ersten Halbjahr 2025 die quantitative Straffung beendet. Sollte dies geschehen und möglicherweise sogar eine Rezession eintreten, könnte die Fed gezwungen sein, erneut QE-Maßnahmen einzuleiten. Solche geldpolitischen Lockerungen würden unmittelbar die Marktliquidität erhöhen und könnten somit erneut eine Altcoin-Rallye anstoßen.

Breaking: US Fed puts out their 2025 monetary policy report – juicy – they announced they are ending Quantitative Tightening in June After a $2 trillion reduction, lowering the balance sheet to below $6.4 trillion and selling securities holdings down $300 billion since June 2024.… pic.twitter.com/Ao77qkt1Wu — MartyParty (@martypartymusic) February 8, 2025

Lockerung der Fiskalpolitik

Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine Altcoin-Rallye wäre die Abkehr von einer restriktiven Fiskalpolitik. In der Vergangenheit zeigten sich speziell Stimuluspakete als wirksame Maßnahmen, um die Märkte zu beleben. Dies konnte insbesondere während der Pandemie beobachtet werden, als direkte Zahlungen an Bürger schnell in Kryptowährungen und besonders in Altcoins investiert wurden. Solche Maßnahmen ermöglichen Privatanlegern kurzfristig erhöhte finanzielle Spielräume, was deren Risikobereitschaft steigert.

Predictions:



Economic Policy Institute: "Economists from the Economic Policy Institute have expressed concerns that the current fiscal policies may lead to a recession, citing widespread confusion and uncertainty due to inconsistent tariff policies. This economic downturn could… pic.twitter.com/9kcEzhXcXo — Xremlin (@0x_gremlin) March 8, 2025

Aktuell warnen Experten des Economic Policy Institute vor einer möglichen Rezession durch die restriktive Politik und unklare Zollpolitik der US-Regierung. Sollte die Konjunktur tatsächlich deutlich einbrechen, könnte sich die Regierung gezwungen sehen, ihren fiskalpolitischen Kurs zu ändern.

Politische Stabilität und regulatorische Klarheit

Regulatorische Unsicherheiten sowie politische Instabilität wirken negativ auf den Kryptomarkt. Insbesondere die ersten Wochen nach Donald Trumps Amtsantritt verdeutlichten dies. Trumps zunächst unklare Haltung bezüglich Zöllen und Wirtschaftspolitik sorgte kurzfristig für erhebliche Marktverwerfungen – nicht nur für Kryptos, sondern auch am Aktienmarkt. Sobald jedoch politische Stabilität einkehrt und regulatorische Klarheit geschaffen wird, könnte das zu einer starken Markterholung führen. Märkte bevorzugen klare Rahmenbedingungen, Sicherheit wird vom Finanzmarkt präferiert.

Wenn Trump ähnlich handeln würde und regulatorische Klarheit insbesondere im Krypto-Sektor schafft, wäre dies ein stark positives Signal. Über kurz oder lang dürfte der Markt mehr Klarheit bekommen und dann auch wieder bullischer tendieren – hier wären finale Regelungen hinsichtlich der Zölle wünschenswert.

Globale Liquidität nimmt zu

Neben der Geldpolitik in den USA beeinflusst auch die globale Liquidität die Kryptomärkte maßgeblich. Wenn Zentralbanken weltweit beginnen, ihre Geldpolitik zu lockern, Kredite günstiger werden und mehr Kapital verfügbar wird, steigt automatisch die Risikobereitschaft globaler Investoren. Während der letzten großen Altcoin-Rallye 2020 zeigte sich dieser Effekt deutlich. Damals sorgten Zentralbanken rund um den Globus dafür, dass enorme Mengen an Liquidität in die Märkte flossen. Dies führte unmittelbar zu einem Kapitalanstieg bei riskanteren Anlagen wie Altcoins. Kryptowährungen korrelieren stark positiv mit der M2, die aktuell schon wieder anspringt.

Bitcoin plotted against the trailing M2 money supply looks incredibly compelling



Sure seems to match well with @JoshMandell6's general $MSTR "Ides of March" thesis as well.



All this, plus the USA just kicked off the race for Nation State Adoption. I'm insanely bullish. pic.twitter.com/zkRRDM874v — Michael R. Sullivan (@SullyMichaelvan) March 8, 2025

Falls sich dieser Trend wiederholt, wäre mit einer ähnlich starken Dynamik zu rechnen. Besonders interessant ist hierbei, dass nicht nur die USA ausschlaggebend sind, sondern Zentralbanken weltweit eine entscheidende Rolle spielen. Wenn etwa die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of Japan (BOJ) oder die People’s Bank of China (PBOC) expansivere geldpolitische Maßnahmen ergreifen, könnte dies global wirkende Effekte haben – erste Anzeichen auf eine Expansion gibt es bereits.

Krypto-Tipp: Ist SOLX die beste Wette für eine Altcoin-Saison?

Wenn eine Altcoin-Saison ansteht, profitieren auch neue Coins – insbesondere, wenn diese Interesse in der Community wecken und reale Probleme anvisieren.

Solaxy hat als erste Layer-2-Lösung für Solana bereits im Presale massiv Interesse geweckt. Mit über 25 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital zeigt sich ein starkes Interesse seitens der Krypto-Community. Das Projekt setzt auf innovative Rollup-Technologien, um die Skalierungsprobleme von Solana zu adressieren. Trotz der hohen Effizienz von Solana bei Transaktionen bleibt die Belastbarkeit des Netzwerks ein wiederkehrendes Problem, das durch Überlastungen oder temporäre Ausfälle sichtbar wurde – zuletzt beim Start von TRUMP und MELANIA.

Zum Solaxy Presale

Durch die Bündelung von Transaktionen entlastet Solaxy das Mainnet bei Solana. Ähnliche Skalierungslösungen sind auf Ethereum bereits erfolgreich etabliert. Solaxy verfolgt ein vergleichbares Konzept, das speziell für die Architektur von Solana optimiert wurde. Parallel dazu optimiert Solaxy kontinuierlich seine Infrastruktur. Neue Updates zielen insbesondere darauf ab, die Kompatibilität mit bestehenden Solana-Entwicklertools zu verbessern. Dadurch wird es für Entwickler einfacher, bestehende dezentrale Anwendungen auf Solaxy zu migrieren oder neue Projekte direkt auf der Layer-2 zu starten. Zukünftig sind zusätzliche Funktionen geplant – ferner soll Solaxy Multichain-kompatibel sein und damit Solana mit Ethereum verknüpfen.

Von den insgesamt 138 Milliarden SOLX-Token ist ein erheblicher Teil für technologische Entwicklungen, Marketingmaßnahmen und Community-Anreize reserviert. Etwa 25 Prozent der Token entfallen auf Staking-Programme, die derzeit mit Renditen von über 150 Prozent APY werben. Der Presale läuft aktuell noch mit Rabatt, wobei der Erwerb über ETH, USDT, BNB oder SOL möglich ist. Bereits morgen steigt der Preis wieder – für maximale Buchgewinne müssen sich Anleger ergo beeilen.

Zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.