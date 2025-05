Krypto News: Bärenmarkt-Rallye? Das spricht dagegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zu Beginn des Jahres markierte Bitcoin ein neues Allzeithoch, bevor es zu einer scharfen Korrektur kam. Zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar fand der Markt offenbar einen Boden. Anschließend setzte eine spürbare Erholung ein, die von vielen Beobachtern zunächst als klassische Bärenmarkt-Rallye eingestuft wurde. Skeptiker und Bären warnten vor einem weiteren Rückschlag und sahen in der Aufwärtsbewegung nur eine Zwischenetappe im neuen Abwärtstrend.

Doch diese Annahme gerät zunehmend ins Wanken. Inzwischen hat Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar klar überschritten und notiert bei rund 104.000 US-Dollar – nur noch etwa fünf Prozent vom bisherigen Höchststand entfernt.

Angesichts dieser Entwicklung mehren sich die Anzeichen, dass es sich nicht um eine Bärenmarkt-Rallye handelt. Was denken jetzt Analysten?

Bitcoin-Rallye spricht für Bullenmarkt

Der Analyst Dom sieht nämlich aktuell klare Hinweise darauf, dass die aktuelle Bitcoin-Rallye nicht dem typischen Muster einer Bärenmarkterholung folgt. In früheren Zyklen, so erklärt er, verlief das Ende eines Bullenmarkts meist nach einem wiederkehrenden Schema: Zunächst ein markantes Hoch, dann ein scharfer Rücksetzer, gefolgt von einer Erholung bis zur sogenannten goldenen Ratio (also dem 0,618 Fibonacci-Level), die schließlich in einer Ablehnung und dem Einsetzen neuer Tiefs mündete.

The bear case calling this a “bear market rally” is quickly losing ground



Historically, when $BTC puts in a macro top, we see a clear signature:



– High

– Sharp pullback

– Retrace into the golden ratio

– Rejection and new lows



This time is different



BTC has reclaimed the… pic.twitter.com/bGGAtPWiST — Dom (@traderview2) May 9, 2025

Im aktuellen Zyklus weicht Bitcoin jedoch von diesem Muster ab. Nach dem jüngsten Rücksetzer hat der Kurs nicht nur die goldene Ratio erreicht, sondern diese klar überschritten. Historisch gesehen signalisiert genau dieses Verhalten eine Trendfortsetzung nach oben – nicht den Beginn eines erneuten Abverkaufs. Für Dom ist dies ein entscheidender Unterschied zu vergangenen Bärenmarktphasen.

Eine bärische Kursprognose verliere dadurch zunehmend an Substanz, da strukturell alles auf eine Fortsetzung des Bullenmarkts hindeutet.

BREAKING: CATHIE WOOD JUST TOLD CNBC THAT #BITCOIN IS HEADED TO "$1.5 MILLION" BECAUSE IT'S TAKING MARKET SHARE FROM GOLD



"INSTITUTIONS ARE JUST TESTING THE WATERS." BULLISH pic.twitter.com/TaWVNvnpPp — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) May 9, 2025

In einem aktuellen Interview mit CNBC äußerte sich auch Cathie Wood, CEO von ARK Invest, ein weiteres Mal äußerst optimistisch zum langfristigen Potenzial von Bitcoin. Sie sieht die Kryptowährung auf dem Weg zu einem Preisniveau von 1,5 Millionen US-Dollar – und begründet dies mit einem anhaltenden Marktanteilsgewinn gegenüber Gold. Ihrer Einschätzung nach beginnen institutionelle Anleger gerade erst, sich ernsthaft mit Bitcoin zu beschäftigen. Diese vorsichtige Annäherung sei erst der Anfang einer breiteren Kapitalverschiebung. Wood verweist dabei auf die wachsende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte im institutionellen Sektor. Die strukturelle Verschiebung spricht aus ihrer Sicht klar für einen nachhaltigen Bitcoin-Bullmarkt.

Bullen- oder Bärenmarkt? AI Agent MIND of Pepe hilft beim Trading

Die Unterscheidung zwischen Bullen- und Bärenmarkt ist oft alles andere als eindeutig. Auch innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends kann es zu scharfen Korrekturen kommen, die fälschlich als Trendwende interpretiert werden. Solche Rücksetzer wirken mitunter wie der Beginn eines Bärenmarkts, markieren aber nicht zwangsläufig das Ende der Rallye. Umgekehrt zeigen auch Bärenmärkte vorübergehende Erholungen, sogenannte Bärenmarktrallyes, die kurzfristig optimistisch stimmen, bevor neue Tiefs erreicht werden. Für viele Anleger wird die tatsächliche Marktphase häufig erst im Rückblick klar. Moderne KI-Systeme können helfen, durch Mustererkennung und Datenanalyse frühzeitig Hinweise auf übergeordnete Trendwechsel zu liefern.

In einem Markt, in dem sich echte Trendwechsel oft erst im Rückblick erkennen lassen, kann der Einsatz künstlicher Intelligenz ein entscheidender Vorteil sein. Besonders in volatilen Phasen, in denen kurzfristige Erholungen leicht mit Trendwenden verwechselt werden, bietet ein KI-gestützter Überblick eine wertvolle Orientierungshilfe. Genau an diesem Punkt setzt das Krypto-Projekt MIND of Pepe an, das im Mai 2025 mit einem innovativen AI-Agenten auf sich aufmerksam macht.

Der AI Agent ist mittlerweile live, das Dashboard soll bald folgen:

MIND is a purpose-built intelligence system that ingests and cross-validates real-time data from across the crypto landscape.



The @MIND_agent is now live. Here are its components:



◉Persona-trained LLM for crypto-native communication

◎Semantic vector matching for context-aware… pic.twitter.com/P6R5DbC4uB — MIND of Pepe (@MINDofPepe) May 10, 2025

Im Zentrum steht ein eigens entwickelter Sprachagent, der in Echtzeit Datenströme aus dem gesamten Kryptomarkt analysiert – darunter Kursentwicklungen, On-Chain-Daten, DeFi-Aktivitäten und Inhalte aus sozialen Netzwerken. Das Ziel ist es, frühzeitig handelbare Signale zu erkennen und diese automatisiert aufzubereiten. Anders als klassische Tools basiert der AI-Agent auf einem lernfähigen System, das sich laufend anpasst.

Die Architektur des Projekts kombiniert ein spezialisiertes Large Language Model für Finanzkommunikation mit einem semantischen Suchsystem sowie Schnittstellen zu DApps, Smart Contracts und Analyseplattformen. Durch diese modulare Bauweise agiert MIND of Pepe nicht als statisches Analyse-Tool, sondern als dynamische Schnittstelle zwischen Daten und Entscheidung. Der Beta-Launch des Agenten ist bereits erfolgt – noch vor dem eigentlichen Token-Listing. Nutzer erhalten damit frühzeitigen Zugang zu den KI-gestützten Funktionen. Zugleich zeigt sich hier die Ernsthaftigkeit.

Trotz humorvollem Branding rund um Pepe the Frog bleibt der Kern des Projekts funktional ausgerichtet. Mit bereits rund neun Millionen US-Dollar im Presale verdeutlicht MIND of Pepe das wachsende Interesse an AI-Tools für das Krypto-Trading. Der Token kann direkt über die Website erworben werden – Zahlungen sind via ETH, USDT oder Bankkarte möglich. Zudem lockt das Staking-Modell mit bis zu 250 Prozent APY.

