Krypto News: Stablecoins boomen! Diese drei Blockchains sind die Gewinner

In den vergangenen Tagen kam es zu einer spürbaren Erholung im Kryptomarkt. Technisch zeigen sich viele Coins deutlich gefestigt, Bitcoin notiert erneut über 100.000 US-Dollar. Auch Ethereum zieht kräftig an.

Fundamentale Impulse kommen zusätzlich: Die US-Regierung unter Trump gilt als erste klar Pro-Krypto-Administration. Gleichzeitig erleben Stablecoins einen historischen Boom. Doch nicht jede Blockchain dürfte gleichermaßen von diesem Trend profitieren.

Dieser Blockchains gewinnen vom Stablecoin-Boom

Laut dem folgenden Krypto-Analysten konzentriert sich der Stablecoin-Markt zunehmend auf drei Blockchains: Ethereum, Tron und Solana. Gemeinsam dominieren sie über 94 Prozent des gesamten Stablecoin-Volumens. Ethereum bleibt mit 57,4 Prozent führend, gefolgt von Tron mit 31,9 Prozent.

Im Mai 2025 zeigt sich wieder einmal mit zunehmender Deutlichkeit: Stablecoins sind der bislang stärkste Produkt-Market-Fit im gesamten Kryptosektor. Während viele Anwendungen phasenweise starke Schwankungen erlebten und den Massenmarkt noch nicht erreichten, schreitet die Verbreitung von Stablecoins konstant voran – unabhängig von Marktzyklen. Schon 2024 überstieg das Zahlungsvolumen über Stablecoins jenes von Visa, was die Relevanz unterstreicht. Diese Entwicklung ist nicht nur auf Spekulation zurückzuführen, sondern auf konkrete Anwendungsfälle im Alltag und im institutionellen Bereich.

Stablecoins bieten eine digitale, jederzeit verfügbare Währungseinheit, die keine Bankverbindung voraussetzt, global nutzbar ist und sich sekundenschnell übertragen lässt. In Ländern mit instabilen Währungen, eingeschränktem Zugang zu Banken oder hoher Inflation haben sie sich als praktisches Mittel zur Wertaufbewahrung und -übertragung etabliert. Gleichzeitig setzen immer mehr Unternehmen, Fintechs und auch Regierungen auf Stablecoins – sei es für Lohnzahlungen, Cross-Border-Transfers oder Treasury-Management.

Auffällig ist zudem, dass das Wachstum von Stablecoins mittlerweile entkoppelt vom Krypto-Zyklus verläuft. Während Bitcoin und Ethereum starken Schwankungen unterliegen, steigt das Volumen und die Verbreitung von Stablecoins kontinuierlich.

Krypto Trend: Stablecoin-Adoption geht weiter

Darauf verweist auch der folgende Analyst, der zugleich weiterhin massives Potenzial sieht. Denn Stablecoins wirken inzwischen in die traditionelle Finanzwelt hinein. Erstmals erkennt das US-Treasury Advisory Committee Stablecoins als potenziell systemisch relevantes Zahlungsinstrument an – mit weitreichenden Implikationen. Schon jetzt halten Emittenten wie Tether und Circle über 120 Milliarden US-Dollar in kurzlaufenden US-Staatsanleihen (T-Bills). Bei weiterem Wachstum könnten Stablecoins in naher Zukunft zusätzliche 900 Milliarden US-Dollar an Nachfrage für T-Bills erzeugen – ein signifikanter Anteil des gesamten Markts von derzeit 6,4 Billionen Dollar.

Diese Entwicklung zeigt: Stablecoins sind nicht mehr nur ein Krypto-Phänomen, sondern ein zunehmend bedeutendes Bindeglied zwischen digitaler Zahlungsinfrastruktur und staatlicher Finanzpolitik. Wenn Stablecoins bis 2030 auf ein Volumen von 2 Billionen US-Dollar anwachsen, könnte sich ihre Rolle als Käufer von US-Staatsanleihen weiter festigen. Der Stellenwert der Stablecoin-Emittenten wird somit für die gesamte Finanzwelt größer.

Mit MIND of Pepe besser Altcoins traden

Im Jahr 2025 ermöglichen KI-gestützte Trading-Agenten eine präzisere und schnellere Analyse komplexer Datenströme. Sie erkennen Muster in Echtzeit, die für menschliche Trader zu subtil oder zu umfangreich wären. Durch maschinelles Lernen adaptieren sich AI-Agents laufend an Marktveränderungen und optimieren Handelsstrategien automatisch. Sie werten Millionen von On-Chain-Daten, Sentiment-Signalen und makroökonomischen Indikatoren aus – in Sekundenbruchteilen. So entstehen nicht nur effizientere Entscheidungen, sondern auch ein strategischer Vorteil gegenüber traditionellen Ansätzen. Besonders bei volatilen Coins kann diese Geschwindigkeit und Tiefe der Analyse entscheidend sein, um Chancen frühzeitig zu identifizieren und Risiken dynamisch abzusichern.

In einem Umfeld, in dem datenbasierte Entscheidungen zunehmend über Erfolg oder Misserfolg im Trading entscheiden, gewinnt MIND of Pepe an Zulauf. Das Projekt verbindet künstliche Intelligenz mit Krypto-Analyse und schafft damit eine neue Schnittstelle für moderne Trader. Im Mai 2025 sticht MIND of Pepe durch einen aktiven AI-Agenten hervor, der nicht nur Informationen bündelt, sondern sie in umsetzbare Impulse übersetzt. Dieser wurde bereits gestartet, der Presales des nativen MIND Tokens geht viral.

Im Fokus steht ein lernfähiges Sprachmodell, das auf Finanzmärkte spezialisiert ist und verschiedene Datenquellen in Echtzeit auswertet. Neben Kursverläufen und On-Chain-Daten fließen auch DeFi-Aktivitäten und Community-Signale in die Analyse ein. Dieser Agent kann sentimentgetriebene Bewegungen frühzeitig erkennen, bevor sie sich in Preisverläufen manifestieren. Die modulare Struktur des Systems erlaubt flexible Erweiterungen, darunter direkte Schnittstellen zu Smart Contracts und Handelsplattformen. So entsteht bei MIND of Pepe ein ganzes AI-Ökosystem für Krypto-Trader.

Noch vor dem Token-Listing wurde der AI-Agent für erste Nutzer freigeschaltet. Damit signalisiert das Projekt klare Funktionalität. Das Branding rund um „Pepe“ sorgt für die notwendige Viralität, um sich von Mitbewerbern abzuheben. Mit einem Vorverkaufsvolumen von rund neun Millionen US-Dollar zeigt sich hier bereits ein starkes Interesse an AI-basierten Trading-Tools.

Die Teilnahme am Presale ist direkt über die Website möglich. Unterstützt werden ETH, USDT und Kreditkarten. Direkt im Anschluss lassen sich die Token für rund 250 Prozent APY staken. Bereits in rund zwei Wochen endet der Presale. Wer günstig Zugang zum AI Agent erhalten möchte, muss sich somit beeilen.

