Krypto News: Binance kündigt massive Käufe von BTC, ETH & BNB an - bullisch!

Die globale Finanzwelt erlebt spannende Tage. Ein Bank-Run verursachte zuletzt den zweitgrößten Crash einer US-Bank seit der globalen Finanzkrise in 2008. Demgegenüber hat die umsatzstärkste CEX Binance im vergangenen Jahr einen ersten Bank-Run spielerisch leicht überstanden. Während CEO CZ und Binance bereits in der Vergangenheit als Unterstützer für in Liquiditätsprobleme geratene Krypto-Unternehmen aktiv wurden, möchte man nun aktiv Käufe diverser Kryptowährungen vorantreiben. Denn CZ kündigte heute an, dass man das verbleibende Kapital aus dem „1 Billion $ Industry Recovery Initiative Funds“ von BUSD in native Kryptowährungen umschichten wolle – beispielsweise Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder auch Binance Coin (BNB).

Given the changes in stable coins and banks, #Binance will convert the remaining of the $1 billion Industry Recovery Initiative funds from BUSD to native crypto, including #BTC, #BNB and ETH. Some fund movements will occur on-chain. Transparency. — CZ Binance (@cz_binance) March 13, 2023

Einige große Banken wie die Silicon Valley Bank, Silvergate und Signature gerieten zuletzt unter Druck. Die größten Ausfälle seit der Finanzkrise 2008 lassen sich auf die vergangenen Tage datieren. Auch Circle, ein Herausgeber des Stablecoins USDC, kämpfte mit signifikanten Probleme, USDC crashte, hat sich mittlerweile jedoch wieder erholt.

Gleichzeitig gibt es Bedenken bezüglich der Kryptobank Signature Bank, die auf Bestreben der US-Behörden geschlossen wurde. Diese Ereignisse könnten Auswirkungen auf die Krypto-Branche haben – schließlich fungierten die Banken als Fiat-On-Ramp für Krypto-Unternehmen.

They FUD us, and banks fail. https://t.co/DyrIESJRjP — CZ Binance (@cz_binance) March 11, 2023

Obwohl die Kryptomärkte heute haussierten, während der Aktienmarkt doch deutlich schwächer notierte, bleibt die Situation in der US-Bankenwelt mit Unsicherheit behaftet und könnte weiterhin den Kryptomarkt beeinflussen

They said Binance is the problem, but their own banks are collapsing instead. — whalechart (@WhaleChart) March 13, 2023

Die US-amerikanische Krypto-Branche erlebt einen schweren Rückschlag, da innerhalb einer Woche zwei wichtige Partner-Banken geschlossen wurden. Manch ein Krypto-Fan munkelt bereits, dass es sich um konzentrierte Aktionen handelt. Die Auswirkungen auf das Krypto-Ökosystem in den USA könnten massiv sein, zuletzt wurde gerade hier die Regulierung durch die SEC vorangetrieben. Denn über 1500 Krypto-Unternehmen arbeiteten mit Silvergate zusammen. Allein im vierten Quartal 2022 betrug das Handelsvolumen von Transaktionen mit Kryptos bei der Signature Bank 275 Milliarden US-Dollar, immerhin 117 Milliarden US-Dollar waren es bei Silvergate.

CZ & Binance stützen Markt: Massive Käufe angekündigt, Bullisch!

Binance plant Berichten zufolge, den Industry-Recovery-Fonds in Kryptowährungen umzuwandeln, wie CEO Changpeng Zhao auf Twitter bekanntgab. Dabei möchte man eine vollständige Konvertierung von rund einer Milliarde US-Dollar in Form des Stablecoins BUSD in Kryptowährungen wie BTC, BNB und ETH vorantreiben. Der Stablecoin BUSD geriet zuletzt ins Visier der US-Justiz, somit wird die Prägung neuer BUSD eingestellt. Zusätzlich bedingte die jüngste Unsicherheit im Bankensektor die Entscheidung der Krypto-Größe – augenscheinlich wird man durch massive Käufe die Wertentwicklung der besagten Kryptos nun stützen.

Potentially hundreds of millions of $ worth of new buy pressure for $BTC, $BNB, and $ETH?



Sounds bullish to me! https://t.co/figHm2Lje2 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) March 13, 2023

Yes, it is.



Look at what Do Kwon’s LFG #Bitcoin buys did to the price back in the day.



Regardless, more of a sentiment shifter than anything.



There’s a chance people front run. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) March 13, 2023

Der Terra-Gründer und ehemaliger Milliardär Do Kwon hat in der Vergangenheit ebenfalls mit eigenen Transaktionen den Bitcoin-Preis beeinflusst. Im Mai 2021 soll er 1000 BTC gekauft haben, als der Preis kurzfristig unter 50.000 $ fiel. Zugleich wird Do Kown sogar großer Einfluss zugeschrieben, wenn es um das Bitcoin-ATH bei knapp 70.000 $ geht.

Hoffnung macht bereits der heutige Pump. Nun könnten doch die Binance-Millionen eigentlich einen weiteren Short-Squeeze bedingen und den Bitcoin endlich in Richtung 30.000 $ schicken?

Was ist der Binance Recovery Funds?

„As a leading player in crypto, we understand that we have a responsibility to lead the charge when it comes to protecting consumers and rebuilding the industry. That is why we have established the Industry Recovery Initiative (IRI), a new co-investment opportunity for organizations eager to support the future of Web3.“

Der Industry Recovery Fund (IRF) von Binance ist ein Fonds, der von der Krypto-Börse Binance ins Leben gerufen wurde, um finanziell gefährdete Krypto-Projekte zu unterstützen. Der IRF-Fonds soll die Krypto-Industrie unterstützen und ein sicheres Umfeld für Investitionen schaffen. Der Fonds wurde nach dem FTX-Crash im November 2022 etabliert – CZ wollte Vertrauen zurückgewinnen.

Zu Beginn beschrieb Binance die Intention hinter dem Projekt wie folgt: Der IRF sei kein Investmentfonds und solle mit maximaler Transparenz agieren. Jeder Teilnehmer, einschließlich Binance, muss Entscheidungen unabhängig treffen. Die Initiative sollte für rund sechs Monate dauern. Ungenutzte Gelder können dann am Ende der Initiative von öffentlichen Adressen abgehoben werden – nun soll eben die Umschichtung in native Kryptos erfolgen.

