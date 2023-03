Krypto News: Cardano Kursprognose 2023 - Geht die Rallye noch weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Cardano konnte am heutigen Tage zeitweise um 3,76 % und in dieser Woche um 19,57 % steigen. Allerdings setzte nach der Erhöhung der Leitzinsen in den USA um 25 Basispunkte ein Abverkauf ein, sodass die Kryptowährung heute aktuell bei einem Tagesverlust von 3,12 % steht. Was Cardano genau bewegt und hinter der Kryptowährung steckt, wird nun im Folgenden erläutert.

Was ist Cardano?

Bei Cardano handelt es sich um eine dezentrale Layer-1-Blockchain der dritten Generation mit Proof-of-Stake, welche im Jahr 2017 gestartet ist. Seit September 2021 werden von der Blockchain auch Smart Contracts unterstützt, was das Potenzial noch einmal enorm gesteigert hat. Bisher werden laut den Angaben des wöchentlichen Entwicklungsreports auf Cardano 1.213 Projekte entwickelt und 118 sind bereits öffentlich.

Entstanden ist Cardano aus einer wissenschaftlichen Philosophie und einem forschungsbasierten Ansatz von akademischen Experten und Ingenieuren. Die Blockchain soll insbesondere auf Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und Transparenz ausgerichtet sein. Dabei stellt Cardano eine globale Infrastruktur für finanzielle und soziale Anwendungen. Eines der Ziele liegt in der Bereitstellung verlässlicher und sicherer Finanzdienstleistungen für Menschen ohne einen Zugang zu solchen.

Durch die Verwendung der Programmiersprache Haskell können die einzelnen Komponenten des Systems isoliert getestet werden. Gleichzeit ermöglicht dies auch leistungsfähige Methoden zur Überprüfung der Korrektheit des Codes zu verwenden. Denn somit lassen sich umfangreiche, Eigenschafts-basierte Tests und Simulationen durchführen.

Über die Zeit hat Cardano auch die Dezentralität weiter hin zu einer demokratischen Governance optimiert. Nach Vollendung der ersten drei nach Wissenschaftlern benannten Phasen befindet sich Cardano nun in Basho. Durch das folgende Voltaire, welches die fünfte und voraussichtlich letzte Phase ist, sollen dann drei Governance-Säulen unterstützt werden.

Dies besteht aus den Leitlinien und Regeln in der Konstitution, der Cardano-Verfassung und der demokratischen Konsensfindung. Somit soll sich Cardano zu einem selbsttragendem System entwickeln. Darüber soll sichergestellt werden, dass sich das Projekt stetig weiterentwickelt und durch ein nachhaltiges Schatzsystem finanziert.

Was hat den Cardano Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden werden einmal alle Faktoren zusammengestellt, welche den Kurs von Cardano in letzter Zeit maßgeblich beeinflusst haben:

Erleichterung bezüglich der Einstufung als Wertpapier von der SEC

Nachdem dreijährigen Streit zwischen Ripple und der SEC vor dem Supreme Court in den USA, ob es sich bei dem Verkauf von XRP im Wert von 1,4 Mrd. US-Dollar um ein Wertpapier gehandelt hat, scheint langsam ein Urteil in Sicht. Denn bereits im April soll dieses verkündet werden.

Zudem hatte Ripple nun Hilfe durch die Entscheidung eines Richters im Insolvenzverfahren von Voyager erhalten. Dort wurde festgehalten, dass die regulatorische Situation in den USA unklar sei. Dabei würden die Firmen nicht wissen, woran sie sich genau in dem Land halten sollen. Ebenso stufte das Gericht die wechselnden Beaufsichtigungen der SEC und CFTS als mangelhaft ein.

Zudem hatte Ripple im vergangenen Jahr einen bedeutenden Teilerfolg erzielt. Denn die bisher nicht zugänglichen Hinman-Files wurden inzwischen an das Team ausgehändigt. Sie beinhalten die Rede des Direktors der SEC, William Hinman, aus dem Jahr 2018. In dieser äußerte sich dieser, dass Ethereum stark genug dezentralisiert sei.

Ebenso drohte auch Cardano die Einstufung als Wertpapier. Somit konnte auch ADA von der Erleichterung bezüglich XRPs profitieren. Denn ansonsten wäre es möglicherweise zu hohen Geldstrafen und Verboten gekommen.

ADA will likely not be considered a security. 2 simple reasons:



1. #Cardano ICO was in Japan, not available to US investors.



2. A judge recently ruled in LBRY case that secondary sales of $LBC tokens were not securities. This sets an important precedent for things like $ADA. — Dan Gambardello (@cryptorecruitr) February 14, 2023

Ebenso gaben die Äußerungen des Risikokapitalgebers Dan Gambardello Hoffnung. Seiner Meinung nach kann aufgrund der Durchführung des ICOs (Initial Coin Offering) in Japan ADA nicht als Wertpapier in den USA angesehen werden. Zudem hatte auch ein Richter in einem Gerichtsfall von LBRY entschieden, dass es sich bei den Sekundärverkäufen der Token nicht um Wertpapiere handelt. Von diesem wichtigen Präzedenzfall kann wiederum auch Cardano profitieren.

Cardano-Upgrade auf Node-Version v.1.25.6.

Am 16. März wurde auf GitHub von dem Team die neue Veröffentlichung bekannt gegeben. Durch das Upgrade von Cardano wurde nun die Funktion Dynamic P2P Networking hinzugefügt. Mit der neuen Node-Version sollen auch die Verfügbarkeit und Stabilität des Netzwerkes sichergestellt sowie die Belastbarkeit optimiert werden. Insgesamt soll die Netzwerkkommunikation durch eine Stabilisierung der Kommunikation der Nodes verbessert werden.

Dabei können die Block-produzierenden Knoten und die Relais-Knoten künftig bidirektional für jede Verbindung genutzt werden. Wobei die Block-erstellenden Nodes für die Erstellung neuer Blöcke zuständig sind und die Relais-Knoten für die Kommunikation mit anderen Rails sowie Blöcke von den Block-erstellenden Nodes.

Cardano Kursprognose 2023

Aktuell ist Cardano auf Platz 7 der Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 12.364.316.512 US-Dollar. Von den insgesamt 35.608.886.724 ADA-Token befinden sich bereits 77 % im Umlauf. Aus diesem Grunde muss noch eine Inflation in Höhe von fast 33 % erwartet werden. Innerhalb des letzten Jahres ist die Umlaufversorgung jedoch nur von 33.713.371.129,3 um 2,98 % auf 34.719.181.431,35 angestiegen.

Zu Jahresbeginn lag Cardano noch bei 0,2486 US-Dollar und liegt nun 43,81 % höher bei 0,3575 US-Dollar. Dennoch notiert die Kryptowährung 87,95 % unter dem Allzeithoch bei 2,9664 US-Dollar und 14,49 % unter dem Jahreshoch bei 0,4181 US-Dollar. Außerdem ist die Entwicklung im Vergleich zu einigen anderen Kryptowährungen nur bescheiden.

Das tägliche Handelsvolumen von ADA ist von 150,90 Mio. US-Dollar von Jahresbeginn auf 941,04 Mio. US-Dollar um 523,62 % angestiegen. Dies entspricht auch dem höchsten Stand des aktuellen Jahres und lässt somit auf ein gesteigertes Interesse an Cardano schließen.

Nach der Rallye zu Jahresbeginn hat Cardano eine Korrektur bis auf das 61,8er-Fibonacci-Level hingelegt. Seitdem konnte der vertikalen Widerstands ebenfalls gehalten und eine kurze Erholung verzeichnet werden. Nun ist der ADA erst mal zwischen den beiden vertikalen Widerständen gefangen. Erst ein nachhaltiges Überschreiten von 0,4405 US-Dollar gibt den Weg zu größeren Kursanstiegen frei. Zudemdeutet das OBV aufgrund der Divergenz und Unterschreitung des MAs auf eine Korrektur hin.

Die nächsten wichtigen Widerstände bei einer Fortsetzung des Anstiegs befinden sich bei 0,3774, 0,4284, 0,4656 und 0,5177 US-Dollar. Sollten die Bären hingegen gewinnen, so liegen die nächsten Unterstützungen bei 0,3290, 0,3074, 0,27767 und 0,2374 US-Dollar.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.